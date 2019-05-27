«Более 2100 деревьев»: Все, что вы хотите знать о новом Центральном парке в Баку – ФОТО

На днях Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового сквера перед мечетью Тезепир и Центрального парка в Ясамальском районе Баку.

Новый парк производит величественное впечатление, а для посетителей парка созданы все условия. По проекту известного австрийского архитектора Йенса Хоффмана, пешеходам на территории от проспекта Нариман Нариманова до Дворца Гейдара Алиева предоставлена возможность беспрепятственного передвижения без перехода автомобильных дорог. 2 кафе, подземные и надземные пешеходные переходы, 7 площадок для отдыха и игр, спортивные тренажеры, качели, футбольная площадка, 9 фонтанов, парковка на 347 автомобилей перед мечетью Тезепир – все это создает особую среду для комфортного отдыха и досуга жителей столицы.

На представленном ниже фотоколлаже можно легко сравнить, как значительно изменилась к лучшему эта часть города буквально за 4 года – с 2015-го до 2019-й.

Особое значение имеет то, что на 14 гектарах парка, территория которого в целом составляет 20 гектаров, посажено более 2100 деревьев 19 видов и свыше 137 тысяч цветов и кустарников. Это фактически означает появление через несколько лет (когда деревья подрастут) целого леса в центре Баку. Но, к сожалению, сейчас в соцсетях определенными лицами развернута чуть ли не целая клеветническая кампания, в которой значение нового парка принижается, а посаженные деревья называются «чахлыми», не дающими тени. Эти лица считают, что надо было перевезти из различных частей Баку в парк уже взрослые деревья с большой кроной, чтобы парк стал тенистым, и в нем можно было отдыхать днем.

Комментируя эти заявления, начальник отдела в хозяйственном объединении озеленения Исполнительной власти Баку Орхан Мамедов заявил 1news.az, что их озвучивают лица, и близко не имеющие понятия об агротехническом уходе за деревьями и озеленении. «То же самое говорили и о парке Ататюрка на «Гянджлике». Хотя, обрезав там крону деревьям, мы дали им вторую жизнь. Если бы этого не сделали, они прожили бы еще максимум 5 лет, а после обрезки смогут прожить 20-30 лет.

То же самое в новом Центральном парке. Там деревья посажены продуманно. Ведь их нельзя сажать слишком тесно – без солнца деревья не выживут. Нельзя на месте, предназначенном, к примеру, для 500 деревьев, посадить 5 тысяч деревьев!

Пока деревья в Центральном парке не находятся на нашем балансе. Когда их передадут нам, на каждое дерево будет составлен личный документ, в котором укажут его вид, диаметр, высоту, возраст. После этого уже можно будет назвать конкретные сроки, когда деревья превратятся в один большой лес», - подчеркнул О.Мамедов.

В свою очередь, агроном Алексей Речкалов заявил 1news.az, что он сам на выходных побывал в парке и обнаружил там большое разнообразие посаженных деревьев.

«Кипарисы, эльдарская сосна, платаны, дуб, бук, граб, каштан, эвкалипт, гранат, клен, ясень, липа, кедр, олива – все эти виды, но в разном количестве, есть в парке. Некоторые, такие как платан, эльдарская сосна, кипарис, гранат, привычны для Баку и широко распространены, другие очень редки в столице.

Вырастить дерево в Баку и в целом на Абшероне – это, без всякого сомнения, подвиг. У нас близ моря большая влажность, для растений это хорошо, но буйные бакинские ветра, к сожалению, могут выдержать только очень стойкие деревья. Летняя засуха, когда несколько месяцев не бывает дождя – тоже суровое испытание для деревьев», - подчеркнул агроном.

По словам Алексея Григорьевича, говорить о том, что новый парк надо было засадить большими деревьями, могут только дилетанты.

«Представьте себе огромное, 15-метровое дерево – так вот, его корни могут уходить вниз и вбок на 10 метров, ища воду. Как вы себе представляете транспортировку даже одной такой громадины – не говоря о сотнях, нужных в парке? И каковы шансы, что оно приживется? Мизерные! Плюс оно ведь где-то росло. А какой смысл пересаживать взрослое дерево из одной части Баку в другую, если на Абшероне деревья нужны везде? Еще один момент – в Центральном парке сажают молодые деревья, у них шансов прижиться и вырасти намного больше, если будут правильно поливать и ухаживать.

Разные породы деревьев растут по-разному. Сейчас в Центральном парке большинство деревьев 2-3 метра высотой. Значит, через 5-10, максимум 15 лет они при хорошем уходе будут в два-три раза выше, а это уже целый лес. Я приветствую создание этого парка, Баку нужны такие зеленые территории. В то же время хочу напомнить Исполнительной власти столицы, что нужно летом хоть раз в месяц обильно поливать многолетние деревья во дворах – это поможет им прожить еще много лет», - подчеркнул агроном.

Сейчас Центральный парк уже открыт для посетителей, и каждый желающий может убедиться в том, что это красивое, просторное, удобное для посетителей место отдыха и досуга. Он – новый облик нашей столицы. И, несомненно, деревья, которые вырастут в Центральном парке, еще больше украсят Баку, сделают наш город еще более современным, красочным, стильным, позитивно отразятся на экологии, а значит - и на здоровье каждого из нас.

Тимур Рзаев, Э.Т.

ФОТО деревьев в парке - автора

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