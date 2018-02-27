На «Советской» появится огромный мост, а у мечети Тезепир будет парк – ФОТО

Успешно реализуется второй этап реконструкции дорожной инфраструктуры территории бывшей «Советской» (ныне - проспект Наримана Нариманова) в Ясамальском районе Баку.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Государственного агентства «Азербайджанские автомобильные дороги» Анар Наджафли, в рамках этого перед мечетью Тезепир строится подземная парковка на 338 автомобилей общей площадью 11 тысяч 631 метр, над которой будет разбит парк.

«Кроме того, в рамках проекта на перекрестке улиц Физули и Мирзааги Алиева строится пешеходный мост протяженностью 112 метров и шириной 52 метра. Общая площадь зеленой зоны составит 8 гектаров, размеры парка - 11 тысяч 650 квадратных метров.

50% строительства парковки уже завершено. Также установлены опоры пешеходного моста, ведутся работы по ландшафтному дизайну», - подчеркнул Анар Наджафли.

Тимур Рзаев, Э.Т.