Каким будет парк имени Айны Султановой после реконструкции? - ФОТО

Успешно продолжается реконструкция парка у памятника Айне Султановой, расположенного в Бинагадинском районе Баку, на проспекте Ататюрка.

Как сообщили 1news.az в ИВ района, в соответствии с утвержденным проектом территория благоустраивается и реконструируется.

«При этом деревья в парке сохранены и не вырубаются, а наоборот, вся территория озеленяется. Памятник Айне Султановой также останется на своем месте, все разговоры о его разрушении – выдумки», - подчеркнули в ИВ.

Напомним, что 28 декабря 2018 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о дополнительных мерах по продолжению благоустройства в Бинагадинском районе. Для этих целей, в том числе для реконструкции парка имени Айны Султановой, из Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти Бинагадинского района выделено 1,5 миллиона манатов.

Отметим, что Айна Султанова (1895-1938) – советский государственный и общественный деятель, одна из первых революционерок-азербайджанок. А.Султанова - сестра большевика Газанфара Мусабекова и жена большевика Гамида Султанова - стала жертвой сталинских репрессий.

Родившись в Губе, в 1912 году Айна Султанова окончила гимназию Святой Нины в Баку, в 1918 году примкнула к революционному движению и вступила в ВКП (б). В 20-х годах работала в Центральном Комитете Коммунистической партии Азербайджана, редактором журнала «Женщина Востока»; в 1930-1937 годах являлась заместителем комиссара народного образования, комиссаром народной юстиции, председателем Верховного суда Азербайджанской ССР. В этот период Султанова также училась в Институте красной профессуры в Москве, была награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Айна Султанова в 1938 году, в год «большого сталинского террора», была арестована по обвинению в контрреволюционной деятельности и расстреляна как «враг народа».

Гранитный памятник Айне Султановой работы скульптора Минаввар Рзаевой был установлен в Баку в 1986 году. В доме, где проживали Айна и Гамид Султановы, ныне располагается посольство Исламской Республики Иран в Азербайджане, на нем установлена памятная табличка.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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