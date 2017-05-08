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Шоу-Бизнес

Джанлука Вакки: «До скорой встречи, Баку!» - ФОТО 09.05.2017 12:33

Танцующий миллионер Джанлука Вакки сделал очередной пост в социальной сети Instagram, где на него подписано более 9 200 000 подписчиков, посвященный столице Азербайджана.

Напомним, что в минувший уикенд Дж.Вакки посетил Баку как специальный гость Бакинского шопинг-фестиваля. Находясь в столице Азербайджана, танцующий миллионер ознакомился с ее достопримечательностями, принял участие в шопинг-party, встретился с представителями азербайджанских СМИ и выступил с диджейской программой.

Покинув столицу Азербайджана, Дж.Вакки поделился в Instagram снимком, сделанным во время его выступления в Enerji Club, который сопроводил комментарием: «До скорой встречи, Баку!» При этом звезда Интернета не уточнил, когда вновь намерен посетить столицу Азербайджана, которая покорила его «невероятной красотой и добрыми людьми».

Отметим, что Дж.Вакки, общаясь с представителями азербайджанских СМИ, заявил, что в скором времени намерен посетить Баку в качестве туриста.

 

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Феликс Вишневецкий, Э.Т.

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