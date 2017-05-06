Почетный гость Бакинского шопинг фестиваля танцующий миллионер Джанлука Вакки встретился с представителями азербайджанских СМИ, которым рассказал о своих впечатлениях от Баку и в целом о себе.

«Баку невероятно красивый город, в котором меня встретили великолепно. И сегодня я сделаю, все от себя зависящее, чтобы каждый, кто придет в Elektra Hall, получил удовольствие от моего ди-джейского сета.

Столица Азербайджана – современный город, а его жители очень добры и гостеприимны. Баку это один из лучших городов, в которых я был – он прекрасен во всем. И я буду говорить о красоте и гостеприимстве Баку везде, где бы ни был, и обязательно в скором времени вернусь обратно как турист. По жизни я никогда ничего не планирую, все получается спонтанно, но не исключено, что я останусь в Баку, поразившем меня невероятной красотой и добротой людей, еще на один день» - отметил на пресс-конференции Джанлука Вакки.

Также танцующий миллионер отметил, что является шопоголиком, подчеркнув, что уже приметил, что увезет с собой из Баку: «Из каждой страны, которую посещаю, привожу домой в Италию что-то, что символизирует страну. Прогуливаясь по городу, увидел красивые ковры и сувениры и уже знаю, что приобрету в память о Баку».

Дж.Вакки подчеркнул важность Бакинского шопинг фестиваля, отметив, рад посетить столицу Азербайджана именно в период его проведения.

Говоря о шопинг-party, в которой он принял участие вчера Дж.Вакки поблагодарил всех ее гостей за невероятно теплый прием, отметив следующее: «Для меня есть две категории людей, которые улыбаются и которые не улыбаются. Рад, что увидел множество добрых улыбок в Баку».

Рассказывая о своей популярности в сети, танцующий миллионер отметил, что не думал о том, что его танцы вызовут такой резонанс, поблагодарив подписчиков по всему миру за интерес к своей персоне, отметив, что именно обычные люди сделали его звездой.

«Танец это часть моего образа жизни, неотъемлемыми частями которой также является работа, спорт и отдых. Я живу полной жизнью, она нам дана всего одна, и наслаждаюсь ею, чего желаю каждому!» - подытожил Дж.Вакки.

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Ф.В.

Фото: Лала Гулиева