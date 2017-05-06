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Шоу-Бизнес

Джанлука Вакки прогулялся по Баку – ФОТО – ВИДЕО 07.05.2017 11:05

Специальный гость Бакинского шопинг фестиваля всемирно известный танцующий миллионер Джанлука Вакки совершил прогулку по столице Азербайджана.

Находясь в Баку, Дж.Вакки посетил Площадь государственного флага и ознакомился с историческими достопримечательностями в Ичери Шехер – как это было можно увидеть на фотографиях и видео, приведенных ниже.

Отметим, что общаясь с представителями азербайджанских СМИ, танцующий миллионер назвал Баку невероятно красивым городом с добрыми людьми, подчеркнув, что в скором времени вернется в столицу Азербайджана как турист.

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Ф.

Фото: Instagram by @bakushopfest 

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