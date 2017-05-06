Специальный гость Бакинского шопинг фестиваля всемирно известный танцующий миллионер Джанлука Вакки совершил прогулку по столице Азербайджана.

Находясь в Баку, Дж.Вакки посетил Площадь государственного флага и ознакомился с историческими достопримечательностями в Ичери Шехер – как это было можно увидеть на фотографиях и видео, приведенных ниже.

Отметим, что общаясь с представителями азербайджанских СМИ, танцующий миллионер назвал Баку невероятно красивым городом с добрыми людьми, подчеркнув, что в скором времени вернется в столицу Азербайджана как турист.

​

A post shared by Baku Shopping Festival (@bakushopfest) on May 6, 2017 at 6:18am PDT

Читайте по теме:

Танцующий миллионер Джанлука Вакки: «Я очень счастлив находиться в Баку!» – ФОТО – ВИДЕО

Джанлукка Вакки признался в любви к Баку - ВИДЕО

Джанлука Вакки: «Обязательно как турист вернусь в Баку, поразивший меня невероятной красотой и добротой людей» - ФОТО

Ф.В.

Фото: Instagram by @bakushopfest