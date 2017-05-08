В минувший уикенд всемирно известный танцующий миллионер Джанлука Вакки стал специальным гостем Бакинского шопинг фестиваля.

Находясь в Баку, Дж.Вакки прогулялся по городу и ознакомился с его достопримечательностями, принял участие в шопинг-вечеринке, встретился с представителями азербайджанских СМИ и выступил в качестве диджея в Enerji Club Baku.

Общаясь с азербайджанскими журналистами, Дж.Вакки заявил, что диджеем стал сравнительно недавно и рад тому, что деловой мир в его жизни сменил мир шоу-бизнеса.

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Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @enerjibaku