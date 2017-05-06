Находящийся в столице Азербайджана всемирно известный танцующий миллионер Джанлука Вакки сделал публикацию в Instagram, в которой признался в любви к Баку.

Специальный звездный гость Бакинского шопинг фестиваля Дж.Вакки минувшим вечером посетил Shopping party в Emporium, видео с которой представил на своей странице в Instagram, где на танцующего миллионера подписано более 9.200.000 подписчиков.

В комментарии к нижеприведенному ролику интернет-звезда благодарит за прием в Баку и приглашает всех на свой ди-джейский сет который он отыграет сегодня 6 мая в Elekta Hall.

В самом ролике танцующий миллионер признается в любви к столице Азербайджана – «Baku, I love you!» заявляет Дж.Вакки.

Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) Май 6 2017 в 12:56 PDT

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Ф.В.