Распространенная ранее информация о смерти борющегося с раком режиссера Шахина Закизаде не соответствует действительности.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ASAN Radio, состояние впавшего в кому Ш.Закизаде критическое – слухи о его смерти, ранее распространенные в СМИ, безосновательны.

Главный врач терапевтической клиники Азербайджанского медицинского университета Адыль Нуриев отмечает в комментарии ASAN Radio, что на данный момент состояние Ш.Закизаде оценивается как тяжелое.

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Ф.В, Г.Р.