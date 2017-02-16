Распространенная ранее информация о смерти борющегося с раком режиссера Шахина Закизаде не соответствует действительности.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на ASAN Radio, состояние впавшего в кому Ш.Закизаде критическое – слухи о его смерти, ранее распространенные в СМИ, безосновательны.
Главный врач терапевтической клиники Азербайджанского медицинского университета Адыль Нуриев отмечает в комментарии ASAN Radio, что на данный момент состояние Ш.Закизаде оценивается как тяжелое.
Читайте по теме:
Болеющий раком режиссер Шахин Закизаде впал в кому
В сети распространились слухи о смерти впавшего в кому Шахина Закизаде
Супруга режиссера Шахина Закизаде сообщила последние новости о состоянии его здоровья
Режиссер Шахин Закизаде в глубокой коме: комментарии врачей – ВИДЕО
Крик души: Сабина Закизаде обратилась к находящемуся в коме супругу
Ф.В, Г.Р.