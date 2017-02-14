Напомним, что резкое ухудшение состояния здоровья борющегося с раком Ш.Закизаде произошло на третьем этапе химиотерапии – режиссер был переведен в реанимацию, а затем впал в кому.

Вечером 13 февраля в сети распространился слух о том, что Ш.Закизаде ушел из жизни, который был опровергнут его друзьями и супругой Сабиной Закизаде, которая сделала в социальной сети Instagram следующее заявление:

«Я благодарна всем и каждому в отдельности, тем, кого знаю и не знаю. Меня очень расстроил ряд публикаций в СМИ, опубликованных о моем муже вчера. Я приняла решение с этого дня ежедневно распространять сама информацию и тем самым предотвращать неприятные публикации.

Как сообщил мне лечащий врач, состояние моего мужа стабильно тяжелое – его лечение продолжается в реанимации. Уповаю на Бога на небе и на врачей на земле, мой супруг нуждается в ваших молитвах, друзья».

Читайте по теме:

Болеющий раком режиссер Шахин Закизаде впал в кому

В сети распространились слухи о смерти впавшего в кому Шахина Закизаде

Ф.В, Г.Р.