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Шоу-Бизнес

Режиссер Шахин Закизаде в глубокой коме: комментарии врачей – ВИДЕО 15.02.2017 15:02

Новостная программа ASAN Radio подготовила сюжет о состоянии здоровья борющегося с раком режиссера Шахина Закизаде, который в данный момент находится в состоянии комы в реанимации терапевтической клиники Азербайджанского медицинского университета.

«Все меры, зависящие от лечащих Шахина врачей, принимаются. Его состояние тяжелое, но мы надеемся на улучшения», - отмечает главный врач терапевтической клиники Адыль Нуриев.

«Лечение проходило по стандартам в соответствии с европейским протоколом. После первого курса химиотерапии у него наступила ремиссия, но следовало продолжить химиотерапию. Когда же стартовал третий курс химиотерапия, болезнь «вернулась» и продолжает проявлять себя в еще более агрессивной форме, чем была ранее», - говорит гематолог Самира Шабанова.

Реаниматолог Эмиль Гасымов, говоря о состоянии Ш.Закизаде, заявил следующее: «Его состояние тяжелое, он находится в глубокой коме. Мы проводим ему лечение самыми современными препаратами, позволяющими бороться с этой болезнью. Надежда есть, и мы делаем все возможное – результат покажет время».

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Ф.В, Г.Р. 

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