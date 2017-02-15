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Шоу-Бизнес

Крик души: Сабина Закизаде обратилась к находящемуся в коме супругу 15.02.2017 17:44

Режиссер Шахин Закизаде продолжает находиться в глубокой коме в реанимации терапевтической клиники Азербайджанского медицинского университета.

Врачи клиники, несмотря на тяжелое состояние Ш.Закизаде, надеются на лучшее, продолжая принимать все необходимые для лечения меры.

Супруга режиссера Сабина Закизаде, дабы избежать распространения ложной информации в СМИ, продолжает публиковать в Instagram информацию о состоянии здоровья мужа – очередной публикацией С.Закизаде стало ее обращение к мужу, растрогавшее пользователей социальной сети.

«Тебе еще очень много дел предстоит сделать, все еще впереди. Вставай, хватит спать. Не уходи, оставляя нас одних. Не оставляй нашего сына Сейида Али…» - пишет в Instagram Сабина Закизаде.

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Ф.В, Г.Р.

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