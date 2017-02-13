В социальных сетях распространились слухи о смерти борющегося с раком режиссера Шахина Закизаде.

Напомним, что резкое ухудшение состояния здоровья Ш.Закизаде произошло на третьем этапе химиотерапии – режиссер был переведен в реанимацию, а затем впал в кому.

Распространившиеся в сети слухи о возможной смерти Ш.Закизаде опроверг его друг телеведущий Гаджи Нуран, разместив в Facebook следующее сообщение: «Только что говорил с доктором Шахина Валехом Гусейновым. Шахин жив, но его состояние критическое».

Супруга режиссера Сабина Закизаде также опровергла слухи о смерти мужа – в интервью Axsam.az она заявила следующее: «Почему распространяются подобные слухи? Шахин жив, он в критическом состоянии. Но он жив и его лечение продолжается. Как можно распространять слухи о смерти человека, находящегося в критическом состоянии?».

«Слава Богу, информация не соответствует действительности. Только получил новость из клиники, состояние Шахина критической, но надежда есть» - отмечает в социальной сети Facebook глава ASAN FM Эмин Мусеви.

Ф.В.