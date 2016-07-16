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Джанлука Вакки – миллионер по неволе? – ФОТО – ВИДЕО 08.05.2017 16:15

Приезд звезды социальных сетей Джанлуки Вакки в столицу Азербайджана в качестве специального гостя Бакинского шопинг фестиваля вновь породил интерес к знаменитому на весь мир итальянцу у азербайджанских пользователей социальных сетей.

Пользователи соцсетей как всегда разделились на два лагеря, одни с восторгом встретили приезд «танцующего миллионера» в столицу Азербайджана, делясь бесконечными селфи-снимками с ним, а другие – критически подошли к ажиотажу вокруг персоны итальянца, не разделяя восхищения его визитом.

 

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1news.az не раз ранее писал о Джанлуке Вакки, и после того, как его персона вновь стала актуальной для азербайджанских пользователей соцсетей, решил напомнить о том, кто же он такой и как ему удалось покорить Instagram, где сегодня за ним следят более 9.200.000 подписчиков (!).

 

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Мировые СМИ заговорили о Дж.Вакки летом 2016 года после нижеприведенного видеоролика, в котором итальянец со своей возлюбленной Джорджией Габриэле «зажигает» под хит Рики Мартина «La Mordidita».

 

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И если изначально мировые издания преподнесли Дж.Вакки как «танцующего дедушку», то затем, выяснив его реальный возраст – в августе ему исполнится 50 лет, – прикрепили к новой интернет звезде ярлык «танцующего миллионера», узнав, что он возглавляет компанию SEA Societa Europea Autocaravan SpA, производящую автотрейлеры, и является членом совета директоров Fin Vacchi Finanziaria Vacchi, создающей аппаратуру для упаковки фармацевтических препаратов.

По некоторой информации, он также владеет акциями компаний Eurotech и Toy Watch, которые приобрел, чтобы затем основать собственный бренд GV, выпускающий сегодня одежду и аксессуары.

 

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Однако в своем интервью представителям азербайджанских СМИ Дж.Вакки подчеркнул, что до 45 лет был деловым человеком, а затем решил в корне изменить свою жизнь и стать человеком шоу-бизнеса, отойдя от дел и посвятив себя исключительно спорту, отдыху и развлечениям.

 

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Но не исключено, что итальянец лукавит, так как в свое время в западных СМИ прошла информация, что никакой Дж.Вакки не бизнесмен, а рантье, передоверивший наемным служащим управление всеми своими делами. Также издания писали о банкротстве «танцующего миллионера», однако сам он в связи с этим так и не сделал каких-либо официальных заявлений, продолжая «зажигать» на своей странице в Instagram.

 

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Собственный образ жизни он называет своими инициалами - «GV Lifestyle» и посвятил ему книгу под названием «Enjoy», в которой отмечает, что каждый день должен приносить наслаждение, и, судя по снимкам в Instagram, Дж.Вакки наслаждается жизнью ежеминутно.

 

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Что касается личной жизни, то Дж.Вакки приписывали множество романов с итальянскими супермоделями, был в его биографии и курортный роман с голливудской звездой Мишель Родригес, а сегодня сердце «танцующего миллионера» занято эффектной итальянкой, бывшей балериной, а ныне дизайнером Джорджей Габриэле, отношения с которой длятся несколько лет, но при этом официально оформлять их пара не собирается.

 

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Общаясь с представителями азербайджанских СМИ, Дж.Вакки подчеркнул, что решил увлечься диджеингом в 45 лет, но при этом у него такое ощущение, что он занимается музыкой довольно долго – в планах у интернет звезды также запись двух сольных треков. Однако наперед он ничего не загадывает и не планирует, живя сегодняшним днем и наслаждаясь жизнью, не думая о том, принесет ли ему диджейство ту же славу по миру, что и танцы, сделавшие его звездой.

 

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Споры о приезде Дж.Вакки в Баку в сети пока не утихли, а тем временем он сделал на пресс-конференции заявление о том, что в скором посетит столицу Азербайджана как турист, так как поражен красотой города и добротой проживающих в нем людей – так что не исключено, что в ближайшее время итальянская звезда соцсетей вновь станет одной из главных тем обсуждений азербайджанских пользователей Facebook.

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Феликс Вишневецкий, Г.Р. 

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