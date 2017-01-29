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Политика

Международный опрос: 85% азербайджанцев готовы воевать за свою страну 29.01.2017 14:48

Согласно опросу WIN/Gallup International в Азербайджане 85% населения готовы воевать за свою страну.

Как передает Грузия online, этот опрос стал частью глобального исследования, проведенного WIN/Gallup International в 64 странах мира.

В целом 61% всех опрошенных изъявили готовность воевать за свою страну, а 27% нет.

Отмечается, что наибольшую готовность воевать за страну показали страны Ближнего Востока и Северной Африки (83%) и Западной Азии (82%), наименьшую - страны Западной Европы (25%).

Вот результаты некоторых стран: Азербайджан - 6 (85%), Грузия - 9 место (76%), Армения - 15 (72%), Израиль - 20 (66%), Украина - 24(62%), Россия -27 (59%), США - 39 (44%), Латвия 42 (41%). Возглавляют список - Марокко и Фиджи (по 94%). Последнюю пятерку составляют Италия -20%, Бельгия - 19%, Германия - 18%, Нидерланды - 15%, Япония - 11%.

Большинство опрошенных женщин (52%) выразили готовность воевать вместе с мужчинами (67%). Наибольшую готовность выражают люди в возрасте 18-34 лет, и таковых среди опрошенных 66%.

По религиозным признакам более «воинственными» оказались мусульмане (78%), затем следуют индусы (77%) и буддисты (66%), Россия и восточные православные (53%).

В ходе исследования были опрошены 62398 человека. Полевые работы были проведены в сентябре-декабре 2014 года.

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