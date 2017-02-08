Представитель сепаратистов Нагорного Карабаха: «Экстрадировав Лапшина, Беларусь записалась в ряды нацистских государств»

Экстрадиция блогера Александра Лапшина, экстрадированного из Беларуси в Азербайджан, вызвали нешуточный ажиотаж в Армении и оккупированном Нагорном Карабахе.

Различные политики, а также ереванские марионетки принялись осуждать Беларусь за подобное решение, а также попытались противопоставить Азербайджан и Израиль, гражданином которого является блогер, неоднократно нарушивший законодательство АР.

«Действия Азербайджана, настойчиво добившегося экстрадиции Александра Лапшина из Беларуси, являются вызовом в первую очередь Израилю», - об этом, как сообщает Новости Армении – NEWS.am, заявил пресс-секретарь главы марионеточного режима, установленного армянами в оккупированном Нагорном Карабахе, Давид Бабаян, комментируя решение Верховного суда Беларуси, подтвердившего решение прокуратуры об экстрадиции Александра Лапшина.

«К сожалению, страна, пережившая ужасы нацизма, сама записалась в ряды нацистских государств. Решение Верховного суда Беларуси больше похоже на решение меджлиса авторитарного тюркского государства, и оно нанесло серьезный ущерб авторитету страны. Думается, что немалую роль сыграла врученная Лукашенко [азербайджанская] медаль, которую он обещал отработать, и выполнил обещание. В целом решение ВС Беларуси расцениваем как скандальное, безобразное, противоправное», - заявил Давид Бабаян.

Отвечая на вопрос, может ли стать дело Лапшина прецедентом для ограничения передвижения других лиц [по оккупированному армянами Нагорному Карабаху], Бабаян ответил, что теоретически такое может произойти.

Он также коснулся возможной реакции Тель-Авива.

«В свете происходящего, Израилю следует приостановить сотрудничество с Азербайджаном. Уже видно, как Азербайджан «отплатил» Израилю за поставку вооружений. Ведь ни для кого не секрет, что жизнь Александра Лапшина будет под серьезной угрозой в азербайджанской тюрьме. Действия Азербайджана – вызов в первую очередь Израилю», - подчеркнул Давид Бабаян.

Пресс-секретарь сепаратистов особо отметил, что экстрадиция стала возможна «благодаря использованию Азербайджаном Интерпола для достижения целей».

Напомним, что во вторник, 7 февраля, экстрадированный из Минска блогер Александр Лапшин был доставлен в Баку, где ему предстоит предстать перед судом.

Напомним, что Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение Закона «О государственной границе» и Миграционного кодекса Азербайджанской Республики.

В Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры АР в отношении Лапшина возбуждено уголовное дело по статьям 281.2 («Публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджана, а равно распространение материалов такого содержания, совершенные неоднократно или группой лиц») и 318.2 («Пересечение государственной границы Азербайджана без установленных документов или вне контрольно-пропускного пункта государственной границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

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