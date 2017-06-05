В последние несколько дней, казалось бы, неприметный оппозиционный журналист Афган Мухтарлы, проживающий в последнее время в Тбилиси, оказался в центре истории, ставшей одной из главных тем общественно-политической повестки сразу двух стран Южного Кавказа.

Так, по сообщению оппозиционных журналистов, Мухтарлы якобы исчез в столице Грузии по пути домой после встречи с коллегами и был вывезен на территорию Азербайджана. Жена оппозиционера при этом отметила, что ее супруг не имел при себе даже загранпаспорта.

Впрочем, согласно сообщению Генпрокуратуры АР, озвученному чуть позже, паспорт ему и не требовался.

Напомним, что, согласно данному сообщению, Афган Сабир оглу Мухтарлы (1974 года рождения) был задержан 29 мая около 22.40 сотрудниками Государственной пограничной службы при незаконном пересечении (без удостоверяющих его личность документов и вне контрольно-пропускного пункта) государственной границы Азербайджана в Балакенском районе республики.

«При задержании Афган Мухтарлы не подчинился законным требованиям пограничников, пытался сбежать от них и оказал сопротивление, применив силу, опасную для их жизни и здоровья. При обыске у него были обнаружены и изъяты 10 тысяч евро наличными, пластиковая карта Bank of Georgia ekspress и другие вещи.

На фото: Афган Мухтарлы

По факту Следственным управлением Государственной пограничной службы возбуждено уголовное дело по статьям 318.1 («Незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики»), 206.1 («Контрабанда») и 315.2 («Сопротивление или применение насилия к представителю власти, находящемуся при исполнении служебных обязанностей») Уголовного кодекса Азербайджана, ведется следствие», - сказал по этому поводу руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов, подчеркнув, что А.Мухтарлы арестован по решению Сабаильского районного суда Баку.

Иными словами, попытки некоторых оппозиционеров рассорить Азербайджан и Грузию путем распространения информации о том, что Мухтарлы якобы «выкрали прямо из Тбилиси», потерпели фиаско – оппозиционер попросту выполнял незаконную курьерскую миссию, пытаясь пробраться на территорию Азербайджана хорошо известными ему окольными путями (Афган Мухтарлы родом из Загатальского района, а следовательно прекрасно знает местные тропы).

Но обо всем по порядку.

Напомним, что ряд СМИ накануне опубликовал информацию о том, что Мухтарлы, проживающий в Грузии, в последнее время исполнял функции курьера по доставке наличности руководству партии Народного фронта в лице Али Керимли.

Данные функции были возложены на него после задержания заместителя Али Керимли – Гезяль Байрамлы, которую ранее также задержали с крупной суммой незадекларированных денег на границе с Грузией.

На фото: Гезяль Байрамлы (слева) и Али Керимли

Позднее стало известно, что Байрамлы только за последние пару лет посетила Грузию 41 раз. Байрамлы подозревают в том, что в ходе своих вояжей она выполняла роль личного курьера Али Керимли, партия которого остро нуждается в финансировании (как известно, Керимли официально является безработным, что, однако, не мешает ему вести безбедный образ жизни, оплачивая обучение и проживание сына в Великобритании).

Как стало известно, в связи с ужесточением контроля за финансами, выделяемыми различными международными организациями неправительственным и политическим структурам в Азербайджане, многие представители оппозиционного лагеря теперь вынуждены ездить за наличностью в соседнюю Грузию, в которой проблем с обналичиванием средств в настоящее время нет.

Азербайджанский политолог Тофик Аббасов отмечает по этому поводу, что, по сути, имеет место крах очередной попытки проармянских сил вмешаться посредством Грузии во внутренние дела Азербайджана и воздействовать на процессы внутри страны.

«Азербайджан – одна из самых стабильных и безопасных стран Южного Кавказа, да и мира в целом. Наша страна проводит политику добрососедства, которая основывается на принципах взаимной выгоды, сотрудничества и партнерства со всеми странами региона, кроме Армении. Грузия – стратегический партнер Азербайджана, она непосредственно участвует в реализации глобальных энергетических и транспортных проектов, осуществляемых по инициативе и при участии Азербайджана. Между народами и лидерами Грузии и Азербайджана развиваются искренние дружеские отношения», - отметил Т.Аббасов.

При этом он констатировал, что некоторые зарубежные антиазербайджанские силы, особенно Армения и армянское лобби, долгие годы пытаются навредить теплым взаимоотношениям между Грузией и Азербайджаном и создать между ними напряженность.

«Не случайно, что эти силы, превратив территорию Грузии в плацдарм для вмешательства во внутренние дела Азербайджана, попытались реализовать свои грязные планы. Территория Грузии стала полем деятельности антиазербайджанских сил и элементов, финансируемых Арменией и армянским лобби, и начала использоваться против Азербайджана. Однако в результате совместных усилий властей и правоохранительных органов Азербайджана и Грузии эта антиазербайджанская сеть, поддерживающие ее круги были выявлены, были предприняты конкретные меры для пресечения этой провокационной деятельности», - подчеркнул политолог.

По его словам, пресечение незаконной деятельности журналиста Афгана Мухтарлы и привлечение его к ответственности раскрыло истинное лицо антиазербайджанской сети, выявило участников этого процесса.

«Не случайно сегодня СМИ и организации, находящиеся под влиянием армянского лобби, стараются защитить Афгана Мухтарлы, запятнать авторитет Азербайджана и оказать давление на грузинскую власть. Армянские СМИ пытаются представить разгром антиазербайджанской сети в Грузии как явление, «вредящее авторитету Грузии», «провокацию» Азербайджана против Грузии. Тем самым они преследуют цель навредить дружеским отношениям между нашими странами и народами.

Однако сегодня и власти, и граждане Грузии видят, что все это – очередная провокационная игра против Азербайджана, и не ведутся на нее. Силы, желающие навредить стратегическому партнерству и дружбе между Азербайджаном и Грузией, столкнулись с совершенно противоположной картиной и ничего не могут с этим поделать, кроме как выступать с предвзятыми заявлениями. Таким образом, попытка антиазербайджанских сил вмешаться посредством Грузии во внутренние дела Азербайджана и воздействовать на политические процессы в нашей стране потерпела фиаско», - резюмировал Т.Аббасов.

В данном контексте уместно отметить, что Азербайджан неоднократно предъявлял претензии международным организациям, чьи расходы на выделение грантов в стране велись в нарушение требований законодательства, а также не были в достаточной степени транспарентными.

Так, ранее в адрес Национального института демократии (NDI) выдвигались обвинения в спонсировании протестного движения в Азербайджане с целью организации очередной «фейсбуковской» революции.

В частности, отмечалось, что в течение короткого времени Алекс Григорьевс, возглавляющий офис организации в Баку, получил на свой банковский счет перевод в размере 2 млн долларов, которые были сняты со счета в течение короткого времени и израсходованы на неофициальное спонсирование протестного движения.

Радикальных азербайджанских оппозиционеров, в частности Али Керимли и Ису Гамбара, также не раз обвиняли в том, что они кормятся с руки зарубежных сил. Обвинения выдвигались как со стороны представителей общественности, так и представителей правящей партии.

Этой теме уделил внимание в своем выступлении на V съезде партии «Ени Азербайджан» в июне 2013 года и Президент Ильхам Алиев: «Это антинациональные, предательские, продажные группировки, которые в свое время были у власти и которые и сегодня без всяких на то оснований живут мечтой о власти. Они видят свою деятельность в совершенно ином направлении. Их политическая деятельность – если это можно называть политической деятельностью – идет в совершенно ином направлении.

Методом их политической борьбы является не слово, не мнение, а «коктейль Молотова». Их опорами являются не народ и его воля, а выдаваемые из-за рубежа гранты, деньги. Их свобода слова – это писать доносы, пятнать Азербайджан, направлять в международные организации, распространять там измышления и клевету. Их правила поведения – это, объединившись с армянами, клеветать на Азербайджан, формировать негативное мнение об Азербайджане.

Конечно, таким группировкам нет и не может быть места в политической жизни Азербайджана. История последних 20 лет вновь подтверждает, что той силе, которая не думает о будущем, о независимости Азербайджана, нет места на азербайджанской политической сцене.

[…] те, кто пытается соперничать с нами, действуют по инструкции иностранных кругов. Главным для них являются направляемые из-за рубежа средства, получаемые оттуда инструкции. Они готовы пойти на любые уступки, лишь бы прийти к власти. Мы знаем это. Мы знаем, что происходит, какие процессы идут в Азербайджане. Чтобы прийти к власти, они даже готовы пойти на большие уступки в самом важном для нас вопросе – армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском вопросе. И не скрывают этого. Обещают, что если им будет оказана большая поддержка, то они готовы подарить Карабах армянам.

[…] мне очень хотелось бы, чтобы политическая борьба в Азербайджане строилась на основе государственности. Разумеется, политическая борьба должна идти. Также должны быть отношения между властью и оппозицией. То есть у нас есть представители оппозиции, думающие о государстве, и их мысли отличаются, у них могут быть свои мысли, связанные со стратегией развития страны, экономической и политической сферами. Это естественно. Но главное, чтобы все политические силы были привержены государственности, независимости. Те силы, которые не привержены этому, в них должно произойти обновление. В руководство должны прийти новые люди, а устаревшие «лидеры», от которых несет нафталином, должны отправиться в архив истории. На самом деле, они уже давно находятся в архиве истории, просто пока еще не осознали этого до конца».

О том, что на Западе есть силы, враждебно настроенные в отношении Азербайджана и готовые спонсировать протестные движения в нашей стране, писал и глава Администрации Президента АР Рамиз Мехтиев.

В своей работе под названием «От мирового порядка к беспорядку», академик Мехтиев отмечал, что «деятельность [некоторых] европейских институтов по отношению к независимым странам вообще и касательно Азербайджана в частности характеризуется использованием вопроса прав человека как метода политического давления на суверенное государство. С помощью искусственно муссируемых проблем и традиционного инструментария осуществляется вмешательство во внутренние дела государства, в практике принятия важных решений применяются двойные стандарты».

Называя некоторые из них, академик Мехтиев также указывал на армянский след в этом вопросе.

«Площадка ПАСЕ часто используется различными НПО как трибуна для необоснованной критики в адрес Азербайджана. В октябре 2014 года несколько западных НПО, известных своей антиазербайджанской ориентацией, а именно Human Rights Watch, Article 19, «Международная поддержка медиа» (IMS), Фонд домов прав человека (HRHF) и другие, организовали мероприятие в зале заседания ПАСЕ. Его целью было очернение образа Азербайджана, сводная попытка бросить тень на успехи развития страны. Неудивительно, что к организации мероприятия, где были представлены депутаты ПАСЕ, имела непосредственное отношение т.н. организация «Европейские друзья Армении».

Вряд ли стоило предполагать, что позиция «друзей Армении» в контексте прений, посвященных Азербайджану, блеснет объективностью. Но стоит ли пренебрегать данностью, что в дальнейшем такого рода мероприятия только и делают, что подпитывают почву для принятия новых антиазербайджанских решений? Конечно же, нет», - отмечалось в упомянутой выше статье Р.Мехтиева.

Чем на этот раз обернется дело Афгана Мухтарлы для азербайджанской оппозиции, предположить не сложно. С определенной долей уверенности можно прогнозировать, что данный инцидент станет очередным ударом по имиджу ПНФА и Али Керимли, к которому буквально прилип ярлык «иностранного агента влияния».

При этом за Керимли все прочнее закрепляется имидж абсолютно беспринципного политикана, готового сотрудничать даже с лукавым ради достижения вожделенной цели завладеть властью.

Керимли уже ловили за руку при попытке наладить сотрудничество с радикальными элементами, прикрывающимися маской ислама, а на митингах его креатуры – оппозиционного Нацсовета неоднократно светились плакаты с религиозной символикой и фотографиями активистов, призывающих к установлению в Азербайджане исламского государства.

На фото: Митинг Национального совета, 17 сентября 2016 г.

И это при одновременном заигрывании с политическими силами на Западе.

Все это, вне всяких сомнений, пагубно скажется на количестве сторонников Керимли и послужит очередным гвоздем, который этот политик самолично вбивает в собственный политический гроб.

Сократ Бабаев