Генеральная прокуратура Азербайджана обнародовала новые подробности ареста заместителя председателя партии Народного фронта (ПНФА) Гезяль Байрамлы (Байрамовой).

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Генпрокуратуры АР Эльдар Султанов, 25 мая около 22:00 гражданка АР Гезяль Орудж гызы Байрамова при пересечении государственной границы Азербайджана со стороны Грузии на КПП «Шихлы» в Газахском районе республики была задержана в ходе мероприятий, проведенных пограничниками совместно с представителями Государственного таможенного комитета.

«Гезяль Байрамовой предложили добровольно предъявить вещи, которые необходимо задекларировать, но она отказалась, заявив, что таких вещей у нее нет. Тогда был проведен досмотр ее ручного багажа, в котором внутри полиэтиленового пакета были обнаружены незадекларированные 12 тысяч долларов США.

По факту Следственное управление ГПС возбудило уголовное дело по статье 206.1 («Контрабанда»), ведется следствие, назначены соответствующие экспертизы.

26 мая решением Сабаильского районного суда Гезяль Байрамова была арестована на 3 месяца в качестве обвиняемой.

По решению суда в квартирах обвиняемой, расположенных на улице Тябриз в Наримановском районе Баку и в поселке Гарачухур Сураханского района столицы, были проведены обыски. В ходе них были обнаружены 1000 евро наличными, а также изъяты квитанции о получении ею в одном из грузинских банков 17 апреля 2015 года 100 тысяч российских рублей и 2 тысяч долларов США и квитанции об обмене 8 апреля 2015 года 270 тысяч российских рублей и 4700 долларов США на 5076 и 4982 маната соответственно.

Кроме того, в ходе следствия установлено, что Гезяль Байрамова с января 2015 года по конец мая этого года 41 раз совершала визиты в Грузию, но ни разу не задекларировала наличие у нее денег», - заявил Э.Султанов и отметил, что следствие по делу продолжается.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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