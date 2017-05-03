Тофик Аббасов

Весть о выдвижении кандидатуры посла Азербайджана в России Полада Бюль-бюль оглы на пост Генерального директора ЮНЕСКО вызвала небывалую истерию и вулканическую зависть в армянском истеблишменте.

Это было ожидаемо в свете маниакальной настроенности, призванной очернить все доброе, что связано с Азербайджаном.

Впрочем, к излюбленной манере армянского сообщества воспринимать все и вся сквозь призму нездоровых пристрастий и астрономической самооценки, миру не привыкать. С этим давно и все ясно.

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Ну а какой общественный эффект вызвала презентация кандидатуры Бюль-Бюль оглы среди его соотечественников?

К сожалению, замеры определенной части мнений в социальных сетях, в неформальных дискуссиях среди общественно активной категории выдают картину, мягко говоря, не вписывающуюся в орбиту предсказуемости.

Нашлись-таки заправские менторы, кого занесло в стихию буквоедства. И все они поневоле оказались в роли подпевал у исполнителей фальшивых армянских мотивов. Это не может не вызывать сожаления.

Наверное, имеет смысл осознать, что выдвижение кандидатуры Бюль-бюль оглы на престижную и ответственную позицию не могло произойти без участия высокого руководства. Значит, был сделан осознанный и закономерный выбор в пользу человека, которого знает мир и по достоинству оценивает его вклад в развитие искусства, культуры и дипломатии.

Однако ж, обстоятельство сие оказалось вне внимания самозваных судей, которые вошли в раж в оценке уровня английского языка Бюль-бюль оглы, позабыв о главном – престиже страны, которая немало сделала и делает для развития межцивилизационного диалога, развития атмосферы здравого сосуществования в глобальной среде.

Без преувеличения Полад Бюльбюль оглы, будучи представителем выдающихся родителей, сотворил себя сам благодаря феерической творческой энергии, неординарным способностям и поразительной работоспособности. Он олицетворяет классический тип человека, которому по плечу масштабные задачи и поиск рациональных путей решения.

Имея талант от Бога, он постоянно работает над собой, всегда нацелен на поиск. Отсюда его безмерный авторитет, которому можно только позавидовать.

Кстати вспомнить, что ТЮРКСОЙ – малое подобие ЮНЕСКО тюркоязычных стран - тоже международная организация культуры и не материального наследия, объединяющая братские страны, появилось на свет и расправило крылья при непосредственном участии Бюль-бюль оглы.

С возвращением во власть в начале 90-х годов прошлого века в Азербайджане Гейдара Алиева, который прилагал огромные усилия для развития интеграционных трендов, опыт, новые идеи и концептуальные решения тогдашнего министра культуры Азербайджана сыграли ключевую роль и предопределили судьбу самоутверждения ново созданной структуры.

Не замечать многочисленные заслуги креативного и маневренного управленца, дистанцироваться от его уникальной склонности к инновационным преобразованиям и заострить внимание на малозначащих деталях не делает чести всем, кто ударился строгое судейство.

Банальность субъективных оценок тем и удивляет, что ЮНЕСКО, как и ООН, ОБСЕ и другие престижные международные структуры, придерживается в своей деятельности принципа многоязычия.

Среди шести рабочих языков есть и русский, которым Полад Бюль-бюль оглы владеет отменно. Однако по какой-то непонятной причине, на презентации всех выступающих обязали говорить на английском. По видимому, так удобнее тем, кто заправляет в этой структуре.

Во время презентации собственной кандидатуры он не стал апеллировать к своему праву использовать русский язык, а обратился к аудитории на английском, который для его поколения десятилетия назад вовсе не был обязательным. Тем, чья молодость и этапы активного становления совпали с эпохой холодной войны, прекрасно понимают причинно-следственную сущность этой данности.

В том, что Бюль-бюль оглы не является классическим носителем английского, нет никакой трагедии. Акцент должен быть на моральных, деловых, интеллектуальных и политических качествах номинанта. Наконец, надо помнить, что вокруг вопроса наметились нездоровые настроения, подогреваемые армянской пропагандой, позиционирующей с помощью несусветных «истин» и вопиющей лжи.

Складывается впечатление, что в соседней стране заправляют только ошпаренные, что мечутся от зашкаливающей боли. Какими только обвинениями не награждают они азербайджанского дипломата. Факт участия Бюль-бюль оглы в выборной гонке воспринимается ими не иначе, как страшный вызов армянской культуре, который-де таит в себе разрушительное начало.

Источники агитпропа распространяют сущий бред, утверждая, дескать, Бюльбюль оглы, будучи министром культуры, да и сегодня далек от миротворческого духа, озвучивает призывы, созвучные с милитаристской риторикой.

Заврались настолько, что, словно, не ведают - о представителе какого народа идет речь, откуда корни Полада Бюль-бюль оглы и воспитанником какой культурно-просветительской среды он является. Яркий представитель Шушинской школы Бюль-бюль оглы вызывает в стане противника эффект, сопоставимый с реакцией быка на красную тряпку.

Достойно представляющий свою страну посол перманентно отстаивал позицию примирения на условиях неукоснительного уважения к международному праву. Он же призывал варваров из армянских бандитских формирований, военных не разрушать азербайджанские памятники в Карабахе и вокруг него, переключиться от вандализма на политический процесс.

Не случайно Полад Бюль-бюль оглы оказался в группе представителей азербайджанской интеллигенции, которая в 2007 году с миссией доброй воли посетила оккупированные территории Азербайджана и Ереван. В 2011-2012 годах его усилиями были организованы встречи представителей прессы конфликтующих сторон, на которых он совместно со специальным представителем президента РФ Михаил Швыдким модераторствовал.

Ждать от враждебно настроенных хулителей объективной оценки бессмысленно. Любую благородную инициативу Азербайджана неприятель привычно малюет черными красками, ставя очевидные понятия с ног на голову. Характерно, что в Азербайджане понимают - что является источником питания болезнетворного воображения и антагонистических настроений.

Но когда людям, подверженным нездоровым веяниям, уподобляются соотечественники, это, по меньшей мере, обескураживает.

Полад Бюльбюль оглы не нуждается ни в пиаре, ни в самопиаре. Он достаточно известен широкой публике и международной элите, в силу своих заслуг имеет высокое реноме, и его назначение на пост гендиректора ЮНЕСКО без преувеличения может стать большим приобретением для организации, которая переживает далеко не лучшие свои времена.

Азербайджанский кандидат, будучи успешным реформатором по духу, человеком действия по натуре, оптимистом в силу своей природы – находка для ответственной международной практики. Самым достойным вкладом каждого азербайджанца в судьбу выборов на пост руководителя ЮНЕСКО может стать чувство гордости за соотечественника, оптимистичный настрой и использование любых возможностей, чтобы Полад Бюль-бюль оглы оказался в ранге победителя.

Неприятели будут вставлять палки в колеса, используют грязные технологии, как это блестяще умеют делать, дискредитировать яркого человека, чтобы преградить ему путь.

Однако за азербайджанским выдвиженцем очевидные преимущества, потому и воспринимается в качестве одного из фаворитов. Иначе не стали бы армяне бить в колокола, создавать общественные движения против его кандидатуры. На армянской улице новая операция под ложным флагом.

Лучшим ответом неисправимым фальсификаторам может и должна стать консолидированная поддержка достойного соотечественника. Не зря ведь предупреждал классик, изрекший – горе стране, которая обрекает на мрак то, что способно придать ей блеск и славу…