Эксперт Арег Галстян: «Азербайджан лоббирует своего представителя в ЮНЕСКО, а мы лишь высмеиваем его английский…»

Колумнист журналов The National Interest и «Россия в глобальной политике» Арег Галстян отмечает достижения Азербайджана на внешнеполитической арене, акцентируя внимание на провалах армянской дипломатии и неумении дать достойный ответ.

Об этом говорится в статусе Арега Галстяна на его странице в Фейсбуке.

«Азербайджан попадает в Совет Безопасности ООН, что мы делаем? Правильно, пытаемся сделать вид, что это не достижение. Азербайджан лоббирует своего представителя в ЮНЕСКО, что мы делаем? Правильно, высмеиваем английский язык певца и чиновника. Казахстан зачитывает письмо Алиева во время обсуждения о принятии Армении в Евразийский союз, что делаем мы? Правильно, ругаемся», - пишет он.

«Я уже не говорю о том, как Беларусь и Казахстан перенесли саммит из Еревана. МИД после этого дружно подал в отставку? Нет, конечно. Цветут и пахнут. Новая администрация Белого дома практически полностью срезает внешние ассигнования для Армении и НКР [ред. – сепаратистский режим в оккупированном Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана], что делаем мы? Правильно, делаем вид, что ничего подобного не было», - добавляет он.

Арег Галстян возмущается тем, что руководство Армении не добивается собственных успехов на внешнеполитической арене, лишь огрызаясь в сторону успехов Азербайджана. В комментариях к статусу пользователи отмечают отсутствие у Армении видимых успехов на международном поприще, несмотря на активную поддержку влиятельной армянской диаспоры.

«Вам еще смешно от того, что Полад плохо говорит по-английски? – иронизирует Арег Галстян. – Мне казалось, что это точно не наш уровень, и нам не должно быть никакого дела до лингвистических способностей азербайджанских чиновников. Особенно, когда мы это направление уже провалили».

Арег Галстян является экспертом по политике США на Ближнем Востоке и Южном Кавказе, факторам лоббизма во внешней политике США и внутриполитическим процессам в Соединенных Штатах. Он также руководит научно-аналитическим порталом American Studies.

1news.az

Ниже представлен видеоролик, о котором говорит Арег Галстян.