Эммануэль Макрон победил на президентских выборах во Франции, набрав около 66% голосов и опередив своего соперника – Марин Ле Пен, которая заручилась поддержкой только 34% избирателей.

Таким образом, 39-летний центрист Макрон, делающий ставку на укрепление Евросоюза и экономическую либерализацию во Франции, стал самым молодым президентом в истории страны.

Макрона, представляющего движение «Вперед!», поддержали преимущественно элиты, в общей сложности почти 21 млн человек.

В своей победной речи перед Лувром в Париже Макрон заявил о том, что его победа означает новую эпоху в истории Франции. Обращаясь к своим избирателям, он пообещал в течение следующих пяти лет бороться за единство Европы.

«Спасибо, друзья! Спасибо за то, что вы здесь! Спасибо за то, что пришли сюда, за то, что долгие месяцы вы отважно боролись вместе со мной. Сегодня вы победили, Франция победила!» - сказал избранный президент.

Макрон упомянул раскол внутри французской нации, пообещав сделать все возможное, чтобы у французов не было причин голосовать за радикалов.

«Я уважаю это мнение. Я понимаю гнев, беспокойство, сомнения, которые выразили многие из вас, - сказал новый президент. - Я сделаю все, что в моих силах в течение следующих пяти лет, чтобы никто никогда не имел причин снова голосовать за крайности».

Эммануэль Макрон стремится проводить новую политику, игнорируя традиционное противостояние между левыми и правыми. Его политическая программа сочетает призывы к либеральным экономическим реформам с относительно левыми обещаниями в том, что касается социальной политики.

Французский политический аналитик Доминик Моизи (Dominique Moïsi) отмечает, что Ле Пен, как и другие популисты, символизирует собой «злость, страх и ностальгию». Макрон же представляет собой человека с видением будущего, опирающегося на реформы, а не на перевороты и сфокусированного на основных потребностях экономики и безопасности в XXI веке.

Новый французский президент известен и как примерный семьянин. Предвыборная гонка проходила на фоне обсуждений романтической истории отношений Эммануэля Макрона с супругой Бриджит Тронье, которая преподавала ему в школе французский язык. Бриджит старше супруга на 24 года.

Супруги вместе вот уже 10 лет. Своих детей у пары нет, но внуков жены Макрон принимает как своих. На всех политических мероприятиях Макрон появляется вместе с Бриджит. Не стал исключением и воскресный вечер, когда Бриджит вышла на сцену после первой речи мужа в статусе нового президента Франции. Пока Макрон благодарил своих избирателей, Бриджит нежно поцеловала руку мужа.

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«Во втором туре президентских выборов во Франции столкнулись сторонники глобализации и ее противники. Победа Макрона в этой схватке говорит о том, что глобалисты сумели подкорректировать свои планы и собрать под свои флаги общественные силы», - сказал в интервью 1news.az политолог Тофик Аббасов.

Принцип «Единой Европы» после перипетий Брексита ощутил поддержку, отмечает Тофик Аббасов, добавляя, что «на улице глобалистов сейчас большой праздник».

Российский политолог Евгений Минченко считает победу Макрона демонстрацией в действии технологии противостояния «эффекту Брексит». Эта технология предполагает, что кандидатам, которые пытаются переиграть популизм соперников, приходится самим становиться популистами.

По его мнению, французский истеблишмент показал этот «фокус», выдвинув якобы нового оппозиционного политика, который взял на вооружение оппозиционную риторику, чтобы обыграть Ле Пен.

Приоритетом Макрона в последующие пять лет президентского срока станут национальные вопросы, не в последнюю очередь французская экономика, считает аналитик Европейского политического центра (EPC) в Брюсселе Аманда Пол.

Что касается внешней политики нового президента, она, по мнению эксперта, пока представляет собой «белый лист».

«Несомненно, в ближайшие недели картина немного прояснится, - сказала Аманда Пол в интервью 1news.az. - Однако кажется весьма вероятным, что для Макрона в приоритете будут отношения с Северной Африкой и Ближним Востоком, как это было и при всех предыдущих французских президентах».

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Одним из значимых вопросов внешнеполитической повестки дня между Азербайджаном и Францией является урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. В этом вопросе аналитики не ожидают серьезных изменений в действиях Франции как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

«Я полагаю, что в вопросе нагорно-карабахского урегулирования действия Макрона станут продолжением политики Франсуа Олланда, - говорит Аманда Пол. - Сомневаюсь, что в этом вопросе предстоят драматические перемены, поскольку маловероятно, что сам регион будет в приоритете у Макрона».

Азербайджанский политолог и депутат Расим Мусабеков убежден, что найти во Франции политика, настроенного благожелательно к Азербайджану – это утопия. Эммануэля Макрона он считает более предпочтительной фигурой для Азербайджана, учитывая, что он «более взвешенный политик».

«Полагаю, что, будучи системным политиком, он не станет выступать с заявлениями, которые могут полностью перечеркнуть азербайджано-французские отношения и сделать бессмысленным французское посредничество в Минской группе ОБСЕ», - сказал Расим Мусабеков в недавнем интервью 1news.az.

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Макрон победил на выборах президента, но этого недостаточно, чтобы иметь возможность проводить законы и реализовывать свою программу. Впереди Францию ожидают парламентские выборы в июне. Для того чтобы провести во Франции «столь необходимые перемены», Макрону необходимо создать парламентское большинство.

Однако, согласно прогнозам аналитиков, «Национальный фронт» Марин Ле Пен имеет все шансы на победу в парламентских выборах.

Несмотря на то, что она проиграла Макрону, полученные ею 34% голосов – рекордный рост поддержки для ультраправых сил во Франции. Это означает, что за Ле Пен проголосовали почти 11 миллионов французов, или каждый третий избиратель.

Политолог Тофик Аббасов полагает, что на парламентских выборах в июне позиция партии Марин Ле Пен более выигрышная, поскольку, в отличие от Макрона, «она не повязана государственными обязательствами».

«Национальный фронт» по итогам президентских выборов осознал, где допустил просчеты, и теперь имеет возможность перегруппироваться, чтобы на парламентских выборах взять реванш. Макрону брошен вызов», - сказал он.

Елена Остапенко, Э.Т.