Макрон: будущий президент Франции счастлив с женой, которая старше его на 24 года - ФОТО

Лидеру движения «Вперед» Эммануэлю Макрону прочат убедительную победу во втором туре президентских выборов во Франции, которые состоятся 7 мая. В первом он набрал 23,86% голосов, обойдя соперников.

Внимание французской публики Макрон привлек по многим причинам - он весьма обаятелен, умен, является самым молодым политиком во Франции, дослужившимся до высокого поста (министром экономики он стал в 36 лет) и в случае победы во втором туре станет самым молодым президентом Франции (на сегодня Макрону 39 лет).

Однако больше всего публику, пожалуй, интересует личная жизнь политика, в частности, его союз с Бриджит Тронье. Жена старше его на 24 года, у нее трое детей от первого брака и целых семь внуков, в воспитании которых Макрон участвует, считая их своими.

Знакомство произошло более 20 лет в небольшом провинциальном городке, где Макрон учился в христианской религиозной школе, а Бриджит преподавала ему французский язык. Ему тогда было 15, ей 39. Ситуация нестандартная, учитывая еще и тот факт, что Бриджит на тот момент была замужем и уже имела троих детей.

Но молодой Макрон оказался влюблен настолько, что его не останавливали условности. В день своего 17-летия он заявил Бриджит: «Что бы вы ни делали, как бы вы от меня ни уворачивались, а я на вас женюсь».

Тогда это могло показаться смешным, но через несколько лет Бриджит Тронье неожиданно развелась с мужем, и в 2007 году они поженились с Эммануэлем Макроном. Ему на тот момент было 30 лет, ей - 54 года.

Супруги вместе вот уже 10 лет. Своих детей у пары нет, но внуков жены Макрон принимает как своих. На всех политических мероприятиях Макрон появляется вместе с Бриджит, супруги нежно держатся за руки, а на многих фотографиях запечатлены и во время поцелуя.

Эммануэль Макрон – прагматик, центрист и сторонник евроатлантического единства.

Он стремится проводить новую политику, игнорируя традиционное противостояние между левыми и правыми. Его политическая программа сочетает призывы к либеральным экономическим реформам с относительно левыми обещаниями в том, что касается социальной политики.

После окончания университета Макрон выбрал карьеру инвестиционного банкира, проработав какой-то период времени в Rothschild & Cie Banque, и потому в нынешней президентской гонке негласно именуется «кандидатом от Ротшильдов».

Затем он получил приглашение стать советником президента Франсуа Олланда по экономическим вопросам и уже в 2014 году был назначен министром экономики.

Во Франции главный кандидат на президентский пост известен своим «законом Макрона», который дал разрешение магазинам в стране работать по воскресеньям, а также ослабил контроль государства в некоторых отраслях экономики.

Он также активно занимался продвижением и поддержкой стартапов в сфере высоких технологий и способствовал появлению и развитию во Франции рынка междугородных автобусов дальнего следования.

Французское бизнес-сообщество приветствовало экономические нововведения Макрона, однако они были негативно восприняты представителями левого крыла правящей Социалистической партии. В апреле 2016 года Макрон основал собственное движение «Вперед». Выбрав для себя третий путь – между правыми и левыми – Макрон больше не мог оставаться в правительстве социалистов и подал в отставку.

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Победу Макрона в первом туре поддержали президент Франции Франсуа Олланд и проигравшие кандидаты – республиканец Франсуа Фийон (набравший 19,91% голосов) и социалист Бенуа Амон (6,35%). Официальные лица многих европейских стран также приветствовали выход проевропейского кандидата Эммануэля Макрона во второй тур президентской гонки.

Успеху Эммануэля Макрона рады и финансовые рынки: курс евро вырос после предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции.

Комментируя итоги голосования, сам Макрон заявил, что своим выбором французы высказались за «обновление».

«Дорогие соотечественники! Нет нескольких Франций, есть только одна Франция, наша Франция. Франция патриотов в Европе, которую мы должны восстановить. Это серьезный вызов, но я готов принять его вместе с вами», - сказал он, обращаясь к своим избирателям.

Среди предвыборных намерений Макрона - инвестирование из госбюджета в программы модернизации инфраструктуры и переход к возобновляемым источникам энергии, существенное сокращение налога на бизнес и большая свобода менеджмента, сокращение уровня безработицы с нынешних 9,7% до 7%.

Эммануэль Макрон также стремится снизить налоги на бизнес и удлинить рабочую 35-часовую неделю. Он предлагает пособие по безработице большему числу людей, в том числе и частным предпринимателям, делает акцент на образование детей и необходимость перехода к возобновляемым источникам энергии.

Несмотря на то, что для будущего сотрудничества Франции с Азербайджаном центрист Макрон считается более предпочтительной фигурой, нежели националистка Марин Ле Пен, своим отношением к «армянскому вопросу» Макрон не отличился от большинства французских политиков.

24 апреля Макрон принял участие в памятном мероприятии, посвященном 102-й годовщине трагических событий в Османской империи 1915 года, которые армяне считают «геноцидом». В случае победы во втором туре президентских выборов он пообещал продолжить борьбу за полное международное признание т.н. «геноцида армян».

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