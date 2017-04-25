Результаты первого тура президентских выборов во Франции продемонстрировали стремление французского общества к смене политического курса - впервые за последние 59 лет во второй тур не прошел ни социалист, ни правоцентрист.

Как и предсказывали прогнозы, первое место в прошедшем голосовании занял лидер новой организации «Вперед!», центрист Эммануэль Макрон (23,86% голосов), второе – глава «Национального фронта», националистка Марин Ле Пен (21,43%). Второй тур назначен на 7 мая.

Вышедшие во второй тур кандидаты представляют противоположные точки зрения: Эммануэль Макрон выступает за свободную международную торговлю и укрепление связей с Евросоюзом, Марин Ле Пен – против глобализации и за выход Франции из состава ЕС.

«Сейчас во всей Европе социал-демократические партии сильно ослаблены, у них нет достаточно ясного проекта и воли к трансформации», - говорит греческий исследователь Герасимос Мосшонас.

Он сравнил результаты на выборах 13 европейских социал-демократических партий, начиная с 1950-х годов, и пришел к выводу, что за этот период они потеряли в среднем 35% своего электората. «Кризис французской Соцпартии вписывается в эту общую тенденцию», - поясняет он.

Комментируя итоги голосования, центрист Макрон заявил, что своим выбором французы высказались за «обновление». Во время своей предвыборной кампании он обещал в случае победы привести в правительство «новые лица», не задействованные ранее во французской политике.

«Мы открываем новую страницу в политической истории Франции», - заявил Макрон.

Глава французских правопопулистов Марин Ле Пен после объявления данных экзит-полов поблагодарила «истинных патриотов», подчеркнув, что «пришло время освободить французский народ от высокомерной элиты».

Победу Макрона в первом туре поддержали президент Франции Франсуа Олланд и проигравшие кандидаты - кандидат от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон (набравший 19,91% голосов) и социалист Бенуа Амон (6,35%).

Официальные лица многих европейских стран также приветствовали выход проевропейского кандидата Эммануэля Макрона во второй тур президентской гонки.

«Флаги Франции и ЕС подняты в честь Эммануэля Макрона – надежды и будущего нашего поколения», - написала в своем Твиттере глава Внешнеполитической службы Евросоюза Федерика Могерини.

Макрон – бывший банкир и экс-министр экономики Франции при президенте Франсуа Олланде. Для него это первая избирательная кампания, и в случае победы во втором туре 39-летний Макрон станет самым молодым президентом Франции. Собственное политическое движение «Вперед», которое он основал в апреле 2016 года после ухода с поста министра, он определяет как «ни левое, ни правое».

Как отмечает Би-би-си, Макрон женат на своей бывшей школьной учительнице французского языка Брижит Тронье, которая старше него на 24 года и имеет троих детей от первого брака и семерых внуков.

Выступая перед сторонниками в выставочном комплексе Porte de Versailles в Париже, Макрон сказал, что надеется стать «президентом всех патриотично настроенных жителей Франции против угрозы националистов».

«Дорогие соотечественники! Нет нескольких Франций, есть только одна Франция, наша Франция. Франция патриотов в Европе, которую мы должны восстановить. Это серьезный вызов, но я готов принять его вместе с вами», - сказал победитель первого тура Эммануэль Макрон, обращаясь к своим избирателям.

«Борьба за то, чтобы удостоиться чести возглавить нашу страну, начинается сегодня, и мы в ней победим. Да здравствует Республика, да здравствует Франция!» - добавил он, выйдя к своим сторонникам рука об руку с супругой Брижит.

Среди его предвыборных намерений - инвестирование из госбюджета в программы модернизации инфраструктуры и переход к возобновляемым источникам энергии, существенное сокращение налога на бизнес и большая свобода менеджмента, сокращение уровня безработицы с нынешних 9,7% до 7%.

​

48-летняя Ле Пен – юрист по образованию, младшая дочь основателя партии «Национальный фронт» Жана-Мари Ле Пена. С 2004 года является депутатом Европарламента, представляя северо-западный регион Франции.

Во Франции президента-женщины еще не было, пишет Deutsche Welle. Марин Ле Пен – первая француженка, которая добилась права претендовать на высший пост в стране.

Радикального националиста во главе Франции тоже не было. Со времен Второй мировой войны президентами становились либо консерваторы, либо социалисты. Теперь же шанс занять этот пост впервые имеет лидер правоцентристской партии, которую некоторые считают даже экстремистской и фашистской.

После оглашения результатов голосования Марин Ле Пен обратилась к своим сторонникам в бывшем шахтерском городке Энан-Бомоне, назвав себя «народным депутатом». «Главное на кону в этих выборах – безудержная глобализация, которая ставит под угрозу нашу цивилизацию», – заявила Ле Пен, пообещав положить этому конец.

«У вас есть выбор, реальная альтернатива, а не та ситуация, когда со сменой правительства в стране ничего не меняется, – сказала она. – А я предлагаю вам настоящую альтернативу, основополагающие изменения, результатом которых будет иная политика, проводимая новыми людьми, и которая обеспечит вам восстановление, которого вы жаждете».

Ле Пен отвергает идею мультикультурального общества и выступает против «исламизации Европы». Она предлагает сократить социальные выплаты для иностранцев и требует немедленно высылать тех из них, кто совершил преступление. Кроме того, она - сторонница смертной казни.

В экономике Ле Пен исповедует скорее левые взгляды, обещая повысить социальные выплаты и усилить роль государства. В целом она планирует курс на протекционизм по принципу «первым делом – Франция».

Профессор Университета Сорбонны Фабрицио Коричелли отмечает, что экономический рост Франции тесно связан с экономикой ЕС, потому без возрождения Европейского Союза трудно представить, что спад активности Франции прекратится.

«Проблема в том, что ЕС сейчас крайне непопулярен, и по этой причине никто из кандидатов не сделал ставку на укрепление связей с ним. Выборы во Франции более важны для ЕС, чем для самой Франции», - заявил он изданию Russia Today.

Профессор Парижской школы экономики Жиль Сен-Поль видит ситуацию следующим образом: «Если страна страдает от высокого уровня безработицы, то отказ от единой европейской валюты не поможет. И Меланшон, и Ле Пен вполне могут рассмотреть вариант отказа от евро, но это повлечет краткосрочные потери для владельцев евроактивов и коснется как Франции, так и других стран».

По стилю своей предвыборной борьбы Марин Ле Пен часто сравнивают с действующим президентом США Дональдом Трампом. Издание Deutsche Welle пишет, что Марин Ле Пен – это французский вариант Дональда Трампа.

«В предельно уставшем от хронической пробуксовки французском обществе явно возник запрос на решительные перемены. На некоего внесистемного политика, который основательно перетряхнет «оторвавшийся от нужд простого народа» столичный истеблишмент, плюнет на политическую корректность, даст людям простые ответы на сложные вопросы и быстро решит комплексные проблемы. Франция потянулась к популизму», - говорится в репортаже DW.

Помимо своих популистских лозунгов, Марин Ле Пен неоднозначно воспринимается в европейских политических кругах в связи со своей неприкрытой симпатией к РФ и ее президенту Владимиру Путину.

Партия «Национальный фронт» получила кредит на несколько миллионов евро от одного из российских банков, а сама Ле Пен незадолго до выборов встречалась с президентом Путиным в Москве. Она открыто выступает за отмену европейских санкций против России, поддерживая аннексию Россией Крыма.

Однако, как показал опрос Би-би-си, отношение кандидатов к России не был решающим фактором для французских избирателей - как для коренных французов, так и для живущих во Франции русских.

За несколько дней до выборов Марин Ле Пен высказалась и по вопросу нагорно-карабахского конфликта. В интервью изданию Nouvelles d’Arménie она заявила, что считает «лучшим решением нагорно-карабахского конфликта присоединение Нагорного Карабаха к Армении». По ее словам, административные границы бывшего СССР «слишком быстро и без всякого переосмысления» стали международно признанными границами.

Читайте по теме:

Марин Ле Пен выступает за присоединение Карабаха к Армении

Карабах стал «предвыборной фишкой» во французской президентской гонке

«Найти во Франции политика настроено благожелательно к Азербайджану – утопия», - считает азербайджанский политолог, депутат Расим Мусабеков.

Из имеющихся двух кандидатов Эммануэля Макрона он назвал более предпочтительной фигурой для Азербайджана, учитывая, что он «более взвешенный политик». Заявления же Марин Ле Пен во время предвыборной кампании, по словам политолога, характеризуют ее как «малообразованного и маргинального политика».

«Французский политик, заявляющий о необходимости присоединения Карабаха к Армении, не должен забывать о вопросе Эльзаса, который населен преимущественно немцами и из-за которого Франция дважды развязывала войну. Однако ей это не приходит в голову», - сказал 1news.az Расим Мусабеков.

«Точно так же кажется странным, что Марин Ле Пен - человек, чей отец и бывший лидер ее партии заявлял о выдумке Холокоста - вдруг начинает говорить о «геноциде армян» в Османской Турции», - добавил он.

Политолог не исключает, что симпатии всей французской политической элиты на стороне армян в вопросе нагорно-карабахского конфликта: «Думаю, что и Макрон в душе поддерживает армянскую сторону, хотя и высказывался по этим вопросам достаточно осмотрительно».

«Полагаю, что, будучи системным политиком, он не станет выступать с заявлениями, которые могут полностью перечеркнуть азербайджано-французские отношения и сделать бессмысленным французское посредничество в Минской группе ОБСЕ», - сказал Мусабеков.

Мировые социологи и эксперты предрекают победу во втором туре французских президентских выборов представителю партии «Вперед!» Эммануэлю Макрону. Ожидается, что он соберет порядка 60% голосов избирателей, тогда как националист Марин Ле Пен сможет заручиться поддержкой только 40%. Второй тур состоится 7 мая.

1news.az