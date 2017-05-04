За четыре дня до второго тура президентских выборов во Франции два кандидата – Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон – во время крайне накаленных телевизионных дебатов подвергли друг друга жесточайшим нападкам.

Кандидат от крайне правых Марин Ле Пен обрисовала 39-летнего центриста Макрона как кандидата от элиты, который не предлагает никаких реформ, говорится в репортаже Би-би-си.

Она раскритиковала обещание Макрона бороться с исламским терроризмом, а также его принадлежность к непопулярному правительству нынешнего президента страны Франсуа Олланда.

Макрон не остался в долгу и обвинил Ле Пен в использовалии «стратегии лжи».

Дебаты продолжались 160 минут, и все это время оба кандидата не переставали нападать друг на друга с резкими обвинениями. Оппоненты не пришли к согласию ни по одному из обсуждаемых вопросов.

В ходе телебатов Марин Ле Пен назвала оппонента «кандидатом дикой глобализации, нестабильности, Uber-изации, хищения экономики большим бизнесом», который будет счастлив «продать Францию с потрохами и потерять над ней контроль».

Макрон, в свою очередь, высмеял экономическую программу 48-летней Ле Пен, уделив особое внимание противоречивости ее планов отказа от евро.

Он назвал ее «верховной жрицей, проповедующей страх», добавив, что она много говорит, но мало делает. По его словам, Ле Пен не предлагает ничего, кроме пораженчества.

Макрон назвал Ле Пен настоящей наследницей своего отца, одиозного политика Жан-Мари Ле Пена, который известен антисемитскими и ксенофобскими взглядами.

Много времени кандидаты уделили экономике. По словам Макрона, в случае избрания в его планах – отмена налога на недвижимость для 80% французов, сокращение налогов для бизнеса и снижение налогообложения в случае экономического роста.

В ответ Ле Пен заявила, что его планы приведут к обнищанию многих французских семей, и выступила за восстановление универсального пособия на детей. По ее мнению, текущая система социальной защиты во Франции «в опасности», а селу грозит «опустошение».

Ле Пен пообещала бороться с безработицей, которая, по ее словам, вызвана глобализацией и открытыми границами, а также разрешить выход на пенсию в 60 лет, если у человека есть 40 лет трудового стажа.

Во время телевизионных дебатов, которые посмотрели миллионы французов, враждебный настрой кандидатов по отношению друг к другу был очевиден.

Несколько миллионов французов посмотрели в среду эти дебаты и, по опросу телеканала BFMTV, 63% зрителей признали Макрона более убедительным.

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«Это были великие дебаты. Такие, которые запомнятся надолго, - комментирует корреспондент Би-би-си в Париже Хью Скофилд. - Марин Ле Пен продемонстрировала агрессивность демагога, яд, мелочные язвительные ремарки с целью как можно больше вывести из себя противника. На что Эммануэль Макрон ответил картезианской рациональностью блестящего французского технократа».

«Между этими лидерами нет ни малейшего сходства. Они диаметрально противоположны. Их личности сталкиваются. Их политика сталкивается. Они ненавидят друг друга», - отмечает Хью Скофилд.

Прошедшие теледебаты, по его мнению, обнажили во всей своей абсолютной новизне «великое разделение нашего времени»: не между левыми и правыми, а между нацией и миром.

Второй тур президентских выборов состоится во Франции 7 мая.

1news.az