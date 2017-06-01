На месте ликвидированного недавно круга Физули в Ясамальском районе Баку начато строительство продолжения Зимнего бульвара.

Как сообщает 1news.az, новая часть бульвара огораживается бордюрами, здесь ведется работа по обновлению подземных коммуникаций.

Комментируя проводимые работы, глава пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли заявил 1news.az, что работы ведутся интенсивно и по графику.

Отвечая на вопрос, что будет с большим лиственным деревом, растущим посреди бывшего круга, Анар Наджафли сказал, что оно, по всей вероятности, будет оставлено на месте. «Если дерево здоровое и красивое, зачем его рубить? Оно останется в парке», - подчеркнул А.Наджафли.

Отметим, что у многих жителей района Бешмяртябя это дерево почитается как особенное, чуть ли не как священное. Считается, что прикосновение к нему помогает излечиться от болезней.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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