На месте ликвидированного недавно круга Физули в Ясамальском районе Баку начато строительство продолжения Зимнего бульвара.
Как сообщает 1news.az, новая часть бульвара огораживается бордюрами, здесь ведется работа по обновлению подземных коммуникаций.
Комментируя проводимые работы, глава пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли заявил 1news.az, что работы ведутся интенсивно и по графику.
Отвечая на вопрос, что будет с большим лиственным деревом, растущим посреди бывшего круга, Анар Наджафли сказал, что оно, по всей вероятности, будет оставлено на месте. «Если дерево здоровое и красивое, зачем его рубить? Оно останется в парке», - подчеркнул А.Наджафли.
Отметим, что у многих жителей района Бешмяртябя это дерево почитается как особенное, чуть ли не как священное. Считается, что прикосновение к нему помогает излечиться от болезней.
Тимур Рзаев, Э.Т.
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