Реконструкция территории бывшей «Советской» (ныне - проспект Наримана Нариманова) в Ясамальском районе Баку полностью изменила облик этой части города.

Новая транспортная инфраструктура, просторные дороги, продолжение «Зимнего бульвара» - все эти и другие многочисленные масштабные изменения украсят нашу столицу.

Большая часть работ на «Советской» уже выполнена, и совсем скоро ожидается открытие здесь всей инфраструктуры.

Какой же предстанет старая «Советская» в своем новом облике?

Журналист 1news.az посетил район грандиозной стройки и смог лично убедиться, что положительные метаморфозы на «Советской» масштабны и совсем скоро значительно улучшат движение, экологию и ландшафтную архитектуру этой части Баку.

Начнем с того, что работа на «Советской» и прилегающих к ней улицах кипит. На всем протяжении проспекта Наримана Нариманова, ул.Балабабы Меджидова, Абдуллы Шаига, Мирзааги Алиева и новой части улицы Физули обустраиваются тротуары, проводится ливневая канализация, прокладываются электрокабели для установки фонарей освещения, устанавливаются мраморные бордюры, благоустраивается территория.

Как сообщил 1news.az глава пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, на территории площадью 26 гектаров 23 гектара займут зеленые насаждения, 3 гектара – автомобильные дороги.

«95 процентов новых дорог на территории уже построены. На этих 5 дорогах общей протяженностью 7,6 км уже уложен новый асфальт. В ходе реконструкции улица Б.Меджидова, протяженность которой составляет 440 метров, расширена с 7 до 15 метров и стала 3-полосной, с тротуарами шириной 1,5 метра, а улица А.Шаига, протяженность которой равна 1825 метрам, - с 5 до 9-15 метров, она стала 2-4-полосной.

Проспект Наримана Нариманова протяженностью 2165 метров расширен на 11-23,5 метра и стал 5-полосным.

Улицы Мирзааги Алиева (протяженность - 750 метров) и Физули (протяженность - 800 метров) расширены до 15 метров. Также на территории созданы 14 автобусных остановок, установлена новая система освещения и т.д. Сейчас устанавливаются дорожные знаки, новая система освещения», - подчеркнул А.Наджафли.

Стоит отметить, что схема движения по «Советской» (подробно с ней можно ознакомиться по представленным ниже видео) выглядит продуманной, особое внимание уделено удобству водителей и пассажиров общественного транспорта.

Учитывая, что дороги на «Советской» стали широкими, пробок тут также не должно возникать. Тем более что светофоры, которые предлагали установить ранее на проспекте Наримана Нариманова, в ходе реализации проекта заменили на удобные развороты так, чтобы транспортные потоки не пересекались и не мешали друг другу.

Впрочем, реконструкция «Советской» это не только новые дороги. Также интенсивно меняется облик всей этой части Баку. В частности, облицовываются новостройки и 9-этажные дома советской постройки на проспекте Н.Нариманова, уже почти облицован пятиэтажный дом напротив «Аздрамы», разбивается парк рядом с дорогами.

И это только первый этап работ, на втором же специально для пешеходов построят большой надземный пешеходный переход, по которому можно будет выйти к мечети «Тязя Пир». Запланировано строительство подземных и наземных пешеходных переходов и на проспекте Наримана Нариманова.

Не забыта в ходе реконструкции и память о прошлом Баку – на территории «Советской» сохранено небольшое архитектурное каменное строение с характерным куполом наверху. Это - здание водораспределительной будки, построенное в начале ХХ века в ходе прокладки Шолларского водопровода. Легко представить, что когда-то к нему выстраивались очереди людей, покупавших свежую чистую воду… По словам А.Наджафли, эту постройку решено сохранить. «Она будет отреставрирована и останется на реконструируемой территории как исторический памятник прошлого», - отметил он.

…Пройдясь по «Советской», реально ощущаешь грандиозный масштаб осуществленных работ. Но и результат их налицо – старую «Советскую» не узнать в новом облике. Если ранее она ассоциировалась с затхлыми дворами, покосившимися домиками и узкими, извилистыми дорогами, то теперь здесь открывается великолепная панорама на море и город. А когда подрастут деревья, которые посадят в парке у дорог, будет еще и очень зелено. Это все уже не за горами, ведь в течение ближайшего месяца вся новая дорожная инфраструктура в этом районе будет открыта для движения. Так что совсем скоро новый облик «старой Советской» будет радовать бакинцев и гостей столицы.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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