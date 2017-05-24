Реконструкция территории бывшей «Советской» (ныне - проспект Наримана Нариманова) в Ясамальском районе Баку, проводимая в соответствии с Распоряжением Президента Ильхама Алиева, завершается.

Как сообщил 1news.az глава пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, на территории площадью 26 гектаров 23 гектара займут зеленые насаждения, 3 гектара – автомобильные дороги.

«95 процентов новых дорог на территории уже построены. На этих 5 дорогах общей протяженностью 7,6 км уже уложен новый асфальт. В ходе реконструкции улица Б.Меджидова, протяженность которой составляет 440 метров, расширена с 7 до 15 метров и стала 3-полосной, с тротуарами шириной 1,5 метра, а улица А.Шаига, протяженность которой равна 1825 метрам, - с 5 до 9-15 метров, она стала 2-4-полосной.

Проспект Наримана Нариманова протяженностью 2165 метров расширен на 11-23,5 метра и стал 5-полосным.

Улицы Мирзааги Алиева (протяженность - 750 метров) и Физули (протяженность - 800 метров) расширены до 15 метров. Также на территории созданы 14 автобусных остановок, установлена новая система освещения и т.д. Сейчас устанавливаются дорожные знаки, наносится дорожная разметка», - подчеркнул А.Наджафли и отметил, что эта работа завершится в кратчайшие сроки.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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