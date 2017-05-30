Ликвидирован круг у памятника Физули возле Бешмяртябя.

Как сообщил 1news.az глава пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, это сделано в рамках реконструкции территории бывшей «Советской» (ныне - проспект Наримана Нариманова) в Ясамальском районе Баку, проводимой в соответствии с Распоряжением Президента Ильхама Алиева.

«Автомобили, двигающиеся по улице Шихали Гурбанова от станции метро «Низами», у Бешмяртябя должны повернуть направо и вверх, на новое продолжение улицы Физули, и затем, развернувшись на проспекте Наримана Нариманова, спуститься вниз по улице Мирзааги Алиева к проспекту Азербайджан», - отметил А.Наджафли.

Более подробно с новой схемой движения можно ознакомиться по представленной ниже карте.

Тимур Рзаев, Э.Т.

​Видео: Seymur Abdullayev

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