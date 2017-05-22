Российский олигарх и трейдер азербайджанского происхождения Фархад Ахмедов обвинил английский суд в узаконенном рэкете в интересах британских банков.

О том, что Высокий суд Лондона утвердил решение о выплате £453 млн ($585 млн) бывшей жене некоего российского миллиардера, сообщил недавно сайт BBC.

При этом имена супругов публично не разглашались. По решению судьи Хаддон-Кейва, женщина получила право на 41,5% состояния бывшего супруга.

По данным британского BBC, речь шла о 61-летнем выходце с Кавказа, который примерно пять лет назад продал долю в российской компании за $1,3 млрд, и 41-летней матери его детей, уроженке Восточной Европы.

Пара длительное время проживала в британском графстве Суррей.

Позже Фархад Ахмедов лично подтвердил в интервью РБК информацию о том, что решение Лондонского суда касается именно его. Однако исполнять вердикт Ахмедов не собирается.

«Перспективы у данного судебного решения такие же, как у дырки от бублика, - никакие! Данный вердикт распространяется только на территории Великобритании, где у меня давным-давно ничего нет. Я не гражданин Великобритании, мне там давно уже нечего ловить», - заявил бизнесмен РБК.

Как считает Ахмедов, решение британского суда стоит «не дороже туалетной бумаги для ответчика, а для истца — миллионы и миллионы фунтов стерлингов».

«Денег-то нет! И, как видно, не будет. Повторю одно известное выражение: замучаются пыль в судах глотать, занимаясь их поисками!» - так прокомментировал олигарх усилия британских юристов.

19 мая Фархад Ахмедов разместил на своей странице в социальной сети Facebook статус, в котором представил некоторые подробности судебного процесса и причины развода.

Информационное агентство 1news.az представляет текст без изменений:

«Уважаемые посетители моей странички!

Прежде всего, хочу поблагодарить тех, кто заинтересованно, непредвзято и деликатно отнесся к публикациям, касающимся самых личных аспектов моей жизни.

Сразу оговорюсь. Публично обсуждать такие вопросы это не мой выбор, равно как не ищу я и никакого общественного оправдания занятой мною позиции. Все свои поступки я давно уже выстрадал и обдумал бессонными ночами. В своей правоте я уверен. Выбор вынести наш внутрисемейный вопрос на всеобщее обозрение не мой — я был вынужден реагировать на организованную из Лондона «утечку», которая ставила целью выставить меня в самом неприглядном свете. Не я решил «вынести мусор из избы», но ради своих детей я не мог устраниться от навязанной мне темы. Не мог я игнорировать этот новый раунд многолетнего шантажа, в основе которого нет ничего кроме запредельной алчности и наглости.

Мне крайне неприятна вся эта ситуация. Неприятна уже не первое десятилетие. Но, что бы ни произошло между нами, моя бывшая жена навсегда останется матерью моих горячо любимых прекрасных сыновей, даже если она и творила непотребство рядом с ними, когда им было пять-семь лет. Тогда она перестала для меня существовать как жена, не говоря уже о том, что она, к сожалению, никогда не была для меня ни соратником, ни поддержкой в моих начинаниях (утверждение о ее «равном вкладе в мой бизнес» находится за пределами общечеловеческих норм приличия).

На протяжении многих лет и я, и, позднее, наши сыновья предлагали моей бывшей жене варианты гарантированного пожизненного щедрого обеспечения любых ее потребностей. Все впустую! Она пошла другим путем. Путем, который навязала ей нанятая армия бездушных и жадных до чужих денег советников и юристов. Мы пытались ее остановить, но она вполне осознанно и целенаправленно выбрала не ту дорогу. Эта дорога не ведет к храму! Эта дорога алчности и она, в любом случае, ведет к поражению!

Бог ей судья! Искренне сожалею, но она перестала для меня существовать.

Думали ли мы двадцать лет назад, что доживем до такого дня!

Роль английского суда в этой нашей трагедии совсем неприглядная. Заниматься на развалинах прежней любви узаконенным рэкетом в интересах британских банков просто низко. Я крайне разочарован. И тут не могу не отметить, что я оказался совсем не одинок в этой оценке. Честно говоря, не ожидал столь уничижительной критики английского правосудия, которую нашел прежде всего на англоязычной части своей странички.

Что произошло, то произошло! Страница перевернута. Уже одиннадцать лет рядом со мной другая женщина. Она подарила мне двух прекрасных детей. Именно в них мое счастье и утешение. Именно им, как и всем моим детям, я и собираюсь посвятить остаток своих дней.

Счастья, любви и благополучия всем вам!».

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Эльшан Рустамов, Г.Р.