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В мире

Распространено фото экс-супруги миллиардера-азербайджанца, отсудившей у него более полумиллиарда долларов – ФОТО 15.05.2017 13:43

Российские СМИ распространили фото бывшей жены миллиардера-азербайджанца Фархада Ахмедова – Татьяны Ахмедовой.

(на фото слева)

Интерес к Татьяне Ахмедовой связан с тем, что именно она в британском суде отудила у бывшего мужа £453 млн ($588 млн).

(на фото справа)

Как ранее сообщал 1news.az, Ф.Ахмедов по решению британского суда должен выплатить £453 млн своей бывшей жене по итогам бракоразводного процесса.

Как отмечает телекомпания, этот бракоразводный процесс станет одним из самых дорогих в Великобритании.

Фархад Ахмедов в комментарии РБК заявил, что платить экс-супруге не намерен, что перспектив у судебного вердикта нет, так как бизнесмен не является гражданином Великобритании. По мнению Ахмедова, старания британских юристов не увенчаются успехом.

Уроженец города Баку, Ахмедов уехал в Великобританию в 1986 году, где стал трейдером на лондонской бирже мехов. В 1987 году он создал компанию Tansley Trading, поставлявшую оборудование советским газовым предприятиям.

В 2004-2009 годах бизнесмен представлял в Совете Федерации Краснодарский край и Ненецкий автономный округ. ​В конце 2012 года Ахмедов за $1,38 млрд продал свою долю в компании «Нортгаз» НОВАТЭКу.

Судья при вынесении вердикта сообщил, что на имя мужа в 2014 году были приобретены яхта, вертолет и самолет, которые затем были переведены на офшорные компании. По данным Guardian, во время судебных слушаний мужчина давал показания со своей яхты, которая стоит €260 млн и в прошлом году была модернизирована за €42 млн.

По данным яхтенных ресурсов (например, Club Yacht), Ахмедов владеет яхтой Luna, которую ему в 2014 году продал Роман Абрамович. В 2016 году Luna проходила переоснащение за $50 млн. Кроме того, у Ахмедова есть джет Bombardier с регистрационным знаком M-YFTA (данные сайта Private Jet Fan), который был поставлен заказчику в 2014 году. Это воздушное судно 2 мая 2017 года совершило рейс из Азербайджана в Москву с промежуточной остановкой в Женеве, следует из данных трекингового ресурса Flightaware.

А.А.

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