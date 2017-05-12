Российский миллиардер по решению британского суда должен выплатить £453 млн своей бывшей жене по итогам бракоразводного процесса. Имена экс-супругов не раскрываются, но речь, возможно, идет о Фархаде Ахмедове.

Миллиардер из России должен выплатить ​£453 млн ($588 млн) своей бывшей супруге по решению британского суда, сообщает Би-би-си.

Как отмечает телекомпания, этот бракоразводный процесс станет одним из самых дорогих в Великобритании.

Муж утверждал, что внес «особый вклад» в благосостояние семьи, однако суд счел, что вклад супругов был равным. В итоге сумма выплат составит 41,5% от совокупных семейных активов, передает РБК.



Судья также вынес постановление, запрещающее раскрывать имена супругов. Би-би-си указывает лишь, что речь идет о бывшем трейдере, 61-летнем выходце с Кавказа и 41-летней женщине из Восточной Европы, которые познакомились и заключили брак в Москве, а затем переехали в британское графство Суррей​.

Кроме того, известно, что около пяти лет назад супруг за $1,3 млрд продал долю в российской компании.

Этому описанию соответствует 61-летний экс-совладелец компании «Нортгаз»​ Фархад Ахмедов — №67 в российском списке Forbes.

Журнал оценивает его состояние в $1,3 млрд. Уроженец города Баку, Ахмедов уехал в Великобританию в 1986 году, где стал трейдером на лондонской бирже мехов. В 1987 году он создал компанию Tansley Trading, поставлявшую оборудование советским газовым предприятиям.

В 2004-2009 годах бизнесмен представлял в Совете Федерации Краснодарский край и Ненецкий автономный округ. ​В конце 2012 года Ахмедов за $1,38 млрд продал свою долю в компании «Нортгаз» НОВАТЭКу.

Судья при вынесении вердикта сообщил, что на имя мужа в 2014 году были приобретены яхта, вертолет и самолет, которые затем были переведены на офшорные компании. По данным Guardian, во время судебных слушаний мужчина давал показания со своей яхты, которая стоит €260 млн и в прошлом году была модернизирована за €42 млн.

По данным яхтенных ресурсов (например, Club Yacht), Ахмедов владеет яхтой Luna, которую ему в 2014 году продал Роман Абрамович. В 2016 году Luna проходила переоснащение за $50 млн. Кроме того, у Ахмедова есть джет Bombardier с регистрационным знаком M-YFTA (данные сайта Private Jet Fan), который был поставлен заказчику в 2014 году. Это воздушное судно 2 мая 2017 года совершило рейс из Азербайджана в Москву с промежуточной остановкой в Женеве, следует из данных трекингового ресурса Flightaware.

На момент публикации материала с Ахмедовым и его представителем РБК связаться не удалось.

Эльшан Рустамов, Г.Р.