Во исполнение Распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева ведется работа по реконструкции дорог Пираллахинского района Баку.

Как сообщил 1news.az пресс-секретарь ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, в частности, в рамках этих работ завершается реконструкция подъездной дороги на остров Пираллахи.

На дороге протяженностью 1000 метров и шириной 21-22 метра уложено новое асфальтобетонное покрытие - 19 тысяч кв. метров. В ходе реконструкции улица расширена с 7 до 22 метров.

В соответствии с проектом, на четырехполосной дороге уложено 6650 погонных метров новых бордюров, частично перенесены, частично заменены на новые подземные коммуникации, устанавливаются дорожные знаки и новая система освещения, наносится дорожная разметка, созданы новые широкие тротуары.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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