Ведется интенсивное строительство новых дорог на острове Пираллахи, расположенном в одноименном районе столицы.

Как заявил 1news.az руководитель пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, в частности, строительство новых подъездных дорог к мосту через море уже завершается.

«Дорога расширена с 7 до 22 метров и стала 4-полосной, с тротуарами шириной 1,5 метра. Здесь уложены 6350 погонных метров бордюров, установлены 20 осветительных столбов. Строится опорная стена протяженностью 480 метров и т.д.», - сказал он.

Напомним, что новый двухполосный 9-пролетный мост, построенный в Пираллахинском районе Баку, рядом с дамбой, соединяющей остров Пираллахи (бывший Артем) с Абшеронским полуостровом, расположен на 23-м километре автотрассы Гала–Пираллахи.

Он открыт для движения транспорта с декабря 2016 года.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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