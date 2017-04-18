Во исполнение Распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева ведется работа по реконструкции дорог Пираллахинского района Баку.

Как сообщил 1news.az пресс-секретарь ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, в частности, в рамках этих работ завершается реконструкция центральной дороги поселка Пираллахи – улицы Самеда Вургуна.

На улице протяженностью 8 километров и шириной 6-7 метров укладывается новое асфальтобетонное покрытие - 85 тысяч кв. метров. В ходе реконструкции улица расширена до 12-15 метров.

В соответствии с проектом, на ул.С.Вургуна уложены 16 тысяч погонных метров новых бордюров , частично перенесены, частично заменены на новые подземные коммуникации, устанавливаются дорожные знаки (всего их будет около 50) и новая система освещения, наносится дорожная разметка, созданы новые широкие тротуары.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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