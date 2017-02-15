ОАО «Азеравтойол» прокомментировало распространенную рядом СМИ информацию о предстоящем сносе (или переносе) памятника Хатаи, установленного на улице Юсифа Сафарова.
Как сообщил 1news.az глава пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, данная информация неверна.
«На данный момент вопрос будущей судьбы памятника не обсуждается. Работы по расширению улицы Юсифа Сафарова ведутся позади памятника Хатаи, и публикации о его сносе или переносе недостоверны», - подчеркнул А.Наджафли.
Тимур Рзаев, Э.Т.
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