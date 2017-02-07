Стали известны новые подробности ликвидации парка на улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе Баку.

Как сообщил 1news.az информированный источник, памятник Хатаи, установленный на улице Ю.Сафарова в начале парка, планируется оставить на прежнем месте.

«Парк с фонтанами, раскинувшийся от памятника до моста Джеваншира, будет полностью ликвидирован. Судьба парковых деревьев на данный момент решается совместно с сотрудниками Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана. Они или будут выкопаны и пересажены на другое место, или их спилят. К сожалению, оставить их на месте не удается – это будет сильно мешать движению автомобилей», - заявил источник.

Напомним, что ОАО «Азеравтойол» создает 6 новых полос движения на месте ликвидируемого парка – по 3 в каждую сторону. Как ранее заявили 1news.az в «Азеравтойол», такое расширение дороги позволит заметно снизить плотность движения на этом участке, предотвратит заторы, особенно в час-пик.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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