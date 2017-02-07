USD1.8769
EUR2.0102
RUB0.0319
Brent55.85
WTI53.12
Золото2 302.49
S&P 500 Index2 292.56
Nikkei 22518 931.91
Общество

Подробности о расширении дороги: Сохранится ли памятник Хатаи и что создадут на месте парка? - ФОТО 07.02.2017 13:39

Стали известны новые подробности ликвидации парка на улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе Баку.

Как сообщил 1news.az информированный источник, памятник Хатаи, установленный на улице Ю.Сафарова в начале парка, планируется оставить на прежнем месте.

«Парк с фонтанами, раскинувшийся от памятника до моста Джеваншира, будет полностью  ликвидирован. Судьба парковых деревьев на данный момент решается совместно с сотрудниками Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана. Они или будут выкопаны и пересажены на другое место, или их спилят. К сожалению, оставить их на месте не удается – это будет сильно мешать движению автомобилей», - заявил источник.

Напомним, что ОАО «Азеравтойол» создает 6 новых полос движения на месте ликвидируемого парка – по 3 в каждую сторону. Как ранее заявили 1news.az в «Азеравтойол», такое расширение дороги позволит заметно снизить плотность движения на этом участке, предотвратит заторы, особенно в час-пик.

Тимур Рзаев, Э.Т.

Читайте по теме:

Расширяется одна из оживленных дорог Баку - ФОТО – ВИДЕО

145количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
SOS: Как вы относитесь к добрачной совместной жизни в Азербайджане? - ВИДЕОКто он - сельский учитель, «взорвавший» своим поступком соцсети? - ФОТОВо время мощного извержения вулкана в Баку столб огня поднялся на 300 метров - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОПохороны героя. Последний путь Чингиза Гурбанова – ФОТОРЕПОРТАЖИстория с хорошим концом. Как брошенный умирать «ребенок-колдун» обрел счастье в новой семье – ФОТО - ВИДЕОАрабский бизнесмен сделал Бураку Озчивиту и Фахрие Эвджен очередное миллионное предложение – ФОТОШехид Чингиз Гурбанов похоронен в родном Гусаре – ФОТО – ОБНОВЛЕНОЖириновский призывает договориться с Трампом по восстановлению СССР – ВИДЕОФримен, «армуды» и лайнер: Оскароносный актер стал новым лицом Turkish Airlines - ФОТО – ВИДЕОДвижение по кругу «20 Января» предлагается кардинально изменить – ФОТО - ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ

НОВОЕ НА САЙТЕ

7 февраля13:39 Подробности о расширении дороги: Сохранится ли памятник Хатаи и что создадут на месте парка? - ФОТО13:28 Мэтью Брайза: Захват заложников в Ереване воспрепятствовал возвращению Азербайджану двух оккупированных районов13:17 Аукцион Центробанка Азербайджана: манат укрепился13:02 Посольство Ирана расследует информацию о намерении сепаратистов выступить с гастролями в ИРИ12:55 Азербайджан и ЕС начинают переговоры по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве12:49 Азербайджан под покровом снега: выставка зимних пейзажей – ФОТО12:44 Азербайджан и Турция проведут товарищескую встречу12:39 Жульен Эба: «Нас разочаровали такие результаты на старте»12:37 Во время мощного извержения вулкана в Баку столб огня поднялся на 300 метров - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО12:33 Тельман Исмайлов: «Я был приглашен домой к Трампу»12:26 Карабахские сепаратисты собираются с гастролями в Иран - ФОТО12:15 Сын Николаса Кейджа арестован за пьяные гонки с полицией – ФОТО12:11 Деннис Саммут: Если в России кто-то думает, что Трамп поддержит воссоздание СССР, им остается только мечтать об этом…11:59 Расширяется одна из оживленных дорог Баку - ФОТО – ВИДЕО11:55 В БВШН подвели итоги очередного проекта Фонда молодежи - ФОТО