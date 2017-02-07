На улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе Баку создаются новые полосы движения.

Как сообщил 1news.az глава пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, на участке улицы от пересечения с ул.28 Мая до ул.Узеира Гаджибейли (от памятника Хатаи до моста Джеваншира) создается 6 новых полос движения – по 3 в каждую сторону.

«Такое расширение дороги позволит заметно снизить плотность движения на этом участке, предотвратит заторы, особенно в час-пик. Не забыты и пешеходы – на пересечении улицы Юсифа Сафарова с улицей Кямандара Ахмедова (у здания Главного управления полиции Баку – прим. авт.) планируется построить пешеходный переход.

Работы ведутся под контролем руководства «Азеравтойола», к ним привлечены необходимая техника и рабочая сила», - подчеркнул А.Наджафли.

Тимур Рзаев, Э.Т.