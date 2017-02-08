USD1.8252
EUR1.9489
RUB0.0307
Brent54.60
WTI51.56
Золото2 246.82
S&P 500 Index2 293.08
Nikkei 22518 962.74
Общество

Экстрадированный накануне в Баку Александр Лапшин переведен в Бакинский следственный изолятор №1 08.02.2017 11:39

Экстрадированный накануне из Беларуси в Азербайджан блогер Александр Лапшин переведен из Службы государственной безопасности в Бакинский следственный изолятор №1 Пенитенциарной службы Министерства юстиции страны.

Об этом 1news.az сообщил глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов.

По его словам, в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, связанные с уголовным делом, возбужденным в отношении блогера.

Александр Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана в конце прошлого года.

Баку объявил в розыск А.Лапшина по причине нарушения им закона «О Государственной границе», а также «Миграционного кодекса Азербайджана».

А.Лапшин был внесен в черный список МИД Азербайджана после несогласованного посещения оккупированных вооруженными силами Армении территорий Азербайджана.

В отношении А.Лапшина в Азербайджане было возбуждено два уголовных дела, по статье 281.2 (призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) УК АР.

Находясь на оккупированных территориях Азербайджана, А.Лапшин позволял себе антиазербайджанские выпады, и занимался пропагандой марионеточного режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана.

В 2015 году А.Лапшин, в обход запрета, наложенного на него, въехал в Азербайджан воспользовавшись украинским паспортом, где его имя было написано несколько по-другому.

Ялчин Алиев

1146количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Пранк: Как отреагировали армяне на приезд в Ереван туриста из Азербайджана - ВИДЕОВо время мощного извержения вулкана в Баку столб огня поднялся на 300 метров - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОБлогер Александр Лапшин доставлен в Баку из Минска - ФОТО - ВИДЕОТельман Исмайлов: «Я был приглашен домой к Трампу»Президент Азербайджана присвоил шехиду Чингизу Гурбанову звание Национального герояВ Баку гомосексуалисты совершили групповое ограблениеПодробности о расширении дороги: Сохранится ли памятник Хатаи и что создадут на месте парка? - ФОТОНазваны самые популярные имена новорожденных в Азербайджане в январе 2017 годаВ Индии подросток умер, пытаясь поцеловать кобру ради селфи - ФОТОВ Баку задержаны африканцы, «разводившие» доверчивых людей обещаниями легко заработать тысячи долларов - ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

8 февраля12:24 Счастливый Барак Обама отдыхает на островах в компании миллиардера - ВИДЕО12:17 58-летняя Мадонна стала матерью близнецов – ФОТО12:10 Микаил Джаббаров: «Более 100 студентов уже получили образовательные кредиты»12:05 Президент Азербайджана принял вице-президента Интернационала Центристских демократов - ФОТО11:58 Пресечена попытка незаконного ввоза крупной партии ювелирных изделий во внутренних органах11:47 Новый телефон, который наследует отличительные черты серии Galaxy A, но с совершенно иным подходом11:42 4 главные причины, почему экстрадиция Лапшина – это хорошая новость11:39 Экстрадированный накануне в Баку Александр Лапшин переведен в Бакинский следственный изолятор №111:35 Как «Карабах» забивал «Зиря» - ВИДЕО11:27 Игроком молодежной сборной Азербайджана интересуются клубы Бундеслиги11:19 Предотвращена очередная армянская диверсия на линии фронта11:16 Алияр Агаев на центральном матче тура11:06 Линдси Лохан: «В период Рамазана я соблюдала пост и молилась» - ФОТО10:59 Абульфас Гараев: Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Кубой в сферах культуры и туризма - ФОТО10:50 Бесплатные офтальмологические услуги для детей-сирот – ФОТО