Экстрадированный накануне из Беларуси в Азербайджан блогер Александр Лапшин переведен из Службы государственной безопасности в Бакинский следственный изолятор №1 Пенитенциарной службы Министерства юстиции страны.

Об этом 1news.az сообщил глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов.

По его словам, в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, связанные с уголовным делом, возбужденным в отношении блогера.

Александр Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана в конце прошлого года.

Баку объявил в розыск А.Лапшина по причине нарушения им закона «О Государственной границе», а также «Миграционного кодекса Азербайджана».

А.Лапшин был внесен в черный список МИД Азербайджана после несогласованного посещения оккупированных вооруженными силами Армении территорий Азербайджана.

В отношении А.Лапшина в Азербайджане было возбуждено два уголовных дела, по статье 281.2 (призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) УК АР.

Находясь на оккупированных территориях Азербайджана, А.Лапшин позволял себе антиазербайджанские выпады, и занимался пропагандой марионеточного режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана.

В 2015 году А.Лапшин, в обход запрета, наложенного на него, въехал в Азербайджан воспользовавшись украинским паспортом, где его имя было написано несколько по-другому.

Ялчин Алиев