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Политика

В Баку на переговоры прибыла высокопоставленная делегация Евросоюза 30.01.2017 10:50

В Баку в понедельник на переговоры прибыла делегация Евросоюза во главе с высокопоставленными представителями Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службы. 

Об этом сообщили в представительстве ЕС в Азербайджане.

Во главе делегации - генеральный директор Еврокомиссии по делам политики соседства и переговорам о расширении ЕС Кристиан Даниэлсон, а также управляющий директор по делам Европы и Центральной Азии Внешнеполитической службы ЕС (EEAS) Томас Майер-Хартинг.

Как сообщалось ранее, европейские делегаты проведут в Баку ряд встреч с официальными лицами Азербайджана, в частности, с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым и министром экономики Шахином Мустафаевым.

В понедельник состоится также лекция Кристиана Даниэлсона в Университете ADA на тему взаимоотношений Евросоюза с Азербайджаном, вызовов и возможностей в новом глобальном контексте.

Основной целью визита Кристиана Даниэлсона и Томаса Майер-Хартинга станет предложение Азербайджану рассмотреть новый документ о сотрудничестве под названием «Приоритеты партнерства».

Как ранее отмечал Дирк Шубель, возглавляющий отдел по двусторонним отношениям со странами «Восточного партнерства» в EEAS, этот документ представляет собой своего рода План действий по сотрудничеству Баку и Брюсселя на следующие три года.

По его словам, этот документ также станет отражением того, что стороны планируют обсудить в рамках согласования нового основополагающего документа о партнерстве и сотрудничестве, переговоры по которому планируется начать уже в феврале.

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Баку и Брюссель вскоре приступят к переговорам по новому партнерскому соглашению

Новый План действий также пропишет план финансового сотрудничества между сторонами, в частности, финансовую поддержку Азербайджану со стороны ЕС в рамках различных программ сотрудничества.

«Приоритеты партнерства» Евросоюз подписывает с теми странами-партнерами, которые не намерены заключать с Брюсселем ассоциативных соглашений. Наряду с Азербайджаном, аналогичный План действий будет предложен и двум другим участникам «Восточного партнерства» – Беларуси и Армении.

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Елена Остапенко , Э.Т.

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