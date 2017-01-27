Евросоюз планирует предложить Азербайджану на рассмотрение документ под названием «Приоритеты партнерства», своего рода План действий по сотрудничеству на следующие три года.

С этой целью в Баку в понедельник, 30 января, прибывает европейская делегация во главе с генеральным директором Еврокомиссии по делам политики соседства и переговорам о расширении ЕС Кристианом Даниэлсоном, а также управляющим директором по делам Европы и Центральной Азии Внешнеполитической службы ЕС (EEAS) Томасом Майер-Хартингом.

Об этом журналистам сообщил в пятницу находящийся в Баку европейский дипломат Дирк Шубель (Dirk Schuebel), возглавляющий отдел по двусторонним отношениям со странами «Восточного партнерства» в EEAS.

По его словам, документ «Приоритеты партнерства» станет и отражением того, что стороны планируют обсудить в рамках согласования нового документа о партнерстве и сотрудничестве, переговоры по которому начнутся в самое ближайшее время, возможно, уже в феврале.

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Новый План действий также пропишет план финансового сотрудничества между стонами, в частности – финансовую поддержку Азербайджану со стороны ЕС в рамках различных программ сотрудничества. Один из пунктов будет затрагивать намерения в вопросе нагорно-карабахского урегулирования.

«Приоритеты партнерства» Евросоюз подписывает с теми странами-партнерами, которые не намерены заключать с Брюсселем ассоциативных соглашений. Наряду с Азербайджаном, аналогичный План действий будет предложен двум другим участницам «Восточного партнерства» – Беларуси и Армении.

«Предстоящий визит в Баку очень важный, так как во главе делегации – высокопоставленные представители внешнеполитической службы Евросоюза, в частности, курирующие Азербайджан», - сказал Шубель.

По его данным, в Баку ожидается ряд встреч с официальными лицами Азербайджана, включая министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова и министра экономики Шахина Мустафаева.

Т.н. План действий планируется согласовать в течение 2017 года.

Елена Остапенко, И.А.