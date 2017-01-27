26 и 27 января в Баку состоялось 10-е заседание подкомитета между Евросоюзом и Азербайджаном по энергетике, транспорту и экологии.
Это была первая встреча подкомитета за последние три года, которая ознаменовалась интенсивными переговорами по всем темам.
Об этом журналистам сообщил в пятницу находящийся в Баку европейский дипломат Дирк Шубель (Dirk Schuebel), возглавляющий отдел по двусторонним отношениям со странами «Восточного партнерства» в EEAS.
«Я рад констатировать рост интереса с азербайджанской стороны к сотрудничеству с Евросоюзом не только по вопросам нефти и газа, но и по другим аспектам энергетического сектора. К примеру, по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности», - сказал он.
Также Дирк Шубель сказал об интересе Азербайджана к сотрудничеству по экологическим вопросам и проблемам изменения климата, вопросам транспорта.
В работе подкомитета по энергетике приняли участие более 40 представителей с азербайджанской стороны. Дирк Шубель, представляющий на заседаниях европейскую сторону, ожидает, что следующая встреча подкомитета состоится в установленные сроки, то есть через год.
Три из четырех подкомитетов, которые действуют между ЕС и Азербайджаном, возобновили свою работу в конце октября прошлого года, после перерыва в 2,5 года. Встреча энергетического подкомитета была отложена на январь 2017-го по техническим причинам.
Как неоднократно отмечалось, встречи в таком формате предоставляют возможность предметно обсуждать ход развития сотрудничества между сторонами по конкретным направлениям.
Между Евросоюзом и Азербайджаном действуют четыре подкомитета:
• по торговле, экономическому сотрудничеству и юридическим аспектам;
• по энергетике, транспортным вопросам и экологии;
• по юстиции, свободе и безопасности, правам человека и демократии;
• по вопросам трудоустройства и социального обеспечения, науке и технологии (чаще именуемый как подкомитет по межличностным связям).
Возобновление работы подкомитетов стало возможным после принятия 30 сентября 2016 года Милли Меджлисом решения о восстановлении межпарламентских отношений с Европарламентом в рамках межпарламентской ассамблеи Евронест.
Сотрудничество было прервано осенью 2015 года по причине принятия Европарламентом антиазербайджанской резолюции, которую официальный Баку посчитал предвзятой и оскорбительной.
Елена Остапенко, И.А.