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Политика

Представитель ЕС констатирует рост интереса к сотрудничеству со стороны Азербайджана 27.01.2017 19:27

26 и 27 января в Баку состоялось 10-е заседание подкомитета между Евросоюзом и Азербайджаном по энергетике, транспорту и экологии.

Это была первая встреча подкомитета за последние три года, которая ознаменовалась интенсивными переговорами по всем темам.

Об этом журналистам сообщил в пятницу находящийся в Баку европейский дипломат Дирк Шубель (Dirk Schuebel), возглавляющий отдел по двусторонним отношениям со странами «Восточного партнерства» в EEAS.

«Я рад констатировать рост интереса с азербайджанской стороны к сотрудничеству с Евросоюзом не только по вопросам нефти и газа, но и по другим аспектам энергетического сектора. К примеру, по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности», - сказал он.

Также Дирк Шубель сказал об интересе Азербайджана к сотрудничеству по экологическим вопросам и проблемам изменения климата, вопросам транспорта.

В работе подкомитета по энергетике приняли участие более 40 представителей с азербайджанской стороны. Дирк Шубель, представляющий на заседаниях европейскую сторону, ожидает, что следующая встреча подкомитета состоится в установленные сроки, то есть через год.

Три из четырех подкомитетов, которые действуют между ЕС и Азербайджаном, возобновили свою работу в конце октября прошлого года, после перерыва в 2,5 года. Встреча энергетического подкомитета была отложена на январь 2017-го по техническим причинам.

Как неоднократно отмечалось, встречи в таком формате предоставляют возможность предметно обсуждать ход развития сотрудничества между сторонами по конкретным направлениям.

Между Евросоюзом и Азербайджаном действуют четыре подкомитета:

• по торговле, экономическому сотрудничеству и юридическим аспектам;

• по энергетике, транспортным вопросам и экологии;

• по юстиции, свободе и безопасности, правам человека и демократии;

• по вопросам трудоустройства и социального обеспечения, науке и технологии (чаще именуемый как подкомитет по межличностным связям).

Возобновление работы подкомитетов стало возможным после принятия 30 сентября 2016 года Милли Меджлисом решения о восстановлении межпарламентских отношений с Европарламентом в рамках межпарламентской ассамблеи Евронест.

Сотрудничество было прервано осенью 2015 года по причине принятия Европарламентом антиазербайджанской резолюции, которую официальный Баку посчитал предвзятой и оскорбительной.

Елена Остапенко, И.А.

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