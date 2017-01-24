Самой обсуждаемой темой недели стало невежественное заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что «карабахское урегулирование – не только внутреннее дело Азербайджана».

Как сообщает 1news.az, такое мнение озвучил в эфире ведущий еженедельной программы «Конец недели» (Həftə sonu) на телеканале АТФ Вагиф Айдыноглу.

«Сергей Лавров в ответ на логичный и справедливый вопрос азербайджанского журналиста повел себя не как глава МИД РФ, а как глава внешнеполитического ведомства Армении, и ответил на вопрос как армянин», - указывает В.Айдыноглу.

«Таким образом, стало очевидным, кто продлевает урегулирование конфликта, кто каждый раз меняет ситуацию в пользу армян», - отмечает он.

Ведущий также отметил, что МИД Азербайджана вместо ответа выразил лишь реакцию на данное событие.

Телеканал напоминает, что Сергей Лавров с 1981 по 1988 годы работал в представительстве СССР при ООН в Нью-Йорке, однако, по всей видимости, «не смог получить достаточно опыта и забыл о 4-х резолюциях Совбеза ООН об оккупации азербайджанских территорий».

«Неверно России, как сопредседателю Минской группы ОБСЕ, вместо проведения необходимой работы по достижению мира озвучивать имперские мысли. Много времени прошло со дня обретения независимости 15-ю республиками, а царская Россия уже давно канула в историю», - говорится в репортаже.

Также указывается, что азербайджанская сторона неоднократно была свидетелем того, что РФ ведет себя не как страна-сопредседатель.

«Будь то передача вооружения стране-оккупанту Армении, будь то защита в определенные моменты ее позиции. Несмотря на то, что в жилах Лаврова течет армянская кровь, что вынудило его на такой ответ, он должен был учесть тот факт, что является главой МИД страны-сопредседателя», - указывается в репортаже.

Напомним, что на днях, комментируя тему нагорно-карабахского урегулирования, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что «оно не является абстрактным и исключительно темой внутренних дел Азербайджана».

«По поводу нагорно-карабахского конфликта существует целый набор решений, прежде всего решений, которые принимались в Совете безопасности ООН в самый разгар конфликта и требовали прекращения огня», - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 2016 года, передает ТАСС.

Министр заключил, что с тех пор «сохраняет силу требование о том, чтобы освободить оккупированные территории, но ни в коем случае не силой и при определении окончательного статуса Нагорного Карабаха».

Все это закреплено в многочисленных решениях Минской группы, а также в заявлениях и документах, которые принимались и подписывались президентами Азербайджана и Армении, сказал он.

«Мирное урегулирование споров записано там со всей недвусмысленностью», - заявил Лавров.

Эскалация боевых действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года вызывает глубочайшую тревогу, сказал Лавров, отметив «решающую роль России в том, чтобы остановить это кровопролитие в тот момент».

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