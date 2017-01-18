Во вторник, 17 января, глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя тему нагорно-карабахского урегулирования, заявил, что «оно не является абстрактным и исключительно темой внутренних дел Азербайджана».

«По поводу нагорно-карабахского конфликта существует целый набор решений, прежде всего решений, которые принимались в Совете Безопасности ООН в самый разгар конфликта и требовали прекращения огня», - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 2016 года.

Министр заключил, что с тех пор «сохраняет силу требование о том, чтобы освободить оккупированные территории, но ни в коем случае не силой и при определении окончательного статуса Нагорного Карабаха».

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Лавров: Карабахское урегулирование – не только внутреннее дело Азербайджана

Заявление российского министра вызвало довольно резкую реакцию в Азербайджане.

Ряд СМИ справедливо поспешил напомнить главе российской дипломатии, что военная операция по восстановлению территориальной целостности, если дело дойдет до оной, будет являться делом исключительно внутренним.

Лаврову припомнили о схожей по своей сути операции в Чечне, стремившейся отделиться от России и тоже провозгласившей непризнанную никем независимость.

Министр иностранных дел Азербайджана, в свою очередь, осторожно отметил, что, «если Россия подойдет к вопросу решения нагорно-карабахского конфликта со всей серьезностью, то непременно изменится статус-кво, в регионе будет обеспечена стабильность, а армянские войска покинут оккупированные территории Азербайджана».

Примечательно, что в данном случае по-своему правы обе стороны – и Лавров, и критикующие его азербайджанские журналисты.

Вне всяких сомнений, вопрос обеспечения территориальной целостности и суверенитета страны является внутренним делом Азербайджана.

Однако при этом следует отметить, что в нашем случае имеют место серьезные отличия от того же чеченского вопроса.

Если Москва имела проблемы с одним из субъектов федерации в лице Грозного, то конфликт в Нагорном Карабахе – это конфликт между двумя государствами – Азербайджаном и Арменией, хотя, и это следует отметить, последняя вот уже который десяток лет пытается замаскировать его под конфликт между Баку и марионеточным режимом, созданным Ереваном на оккупированных территориях.

И тут Лавров, скорее, больше прав, чем нет.

Урегулирование нагорно-карабахского конфликта – дело не внутреннее, а межгосударственное, и именно поэтому в процессе участвует Минская Группа медиаторов, которая, впрочем, долгие годы демонстрирует неспособность повлиять на исход переговорного процесса.

А раз конфликт межгосударственный, и Лавров фактически признает это, то альтернативой мирному процессу теоретически может быть и война между государствами.

Так, если в операцию по восстановлению территориальной целостности, которую Баку начнет на СВОЕЙ территории, вмешается Армения, то внутреннее дело Азербайджана действительно превратится в войну между соседними государствами, которая не останется без последствий, способных разрушить архитектуру безопасности всего региона (говорить о противоречиях, интересах различных акторов и прочих хитросплетениях политики на Южном Кавказе было бы излишним).

Так что же следует из заявления Лаврова?

А вывод напрашивается довольно-таки тривиальный.

И его уже успел озвучить министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров. Пусть и несколько завуалированно (но на то, он и дипломат!): хотите мира, проявите решительность и начните с реализации принципов, на которые сами же ссылаетесь в своем выступлении, господин Лавров.

К примеру, с резолюций СБ ООН, которые, помимо всего прочего, требуют уважения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, прекращения страданий мирного населения, и одностороннего вывода оккупирующих армянских сил из Зангеланского района и города Горадиза и других оккупированных районов Азербайджана.

Никаких предусловий, о предварительном согласовании статуса Нагорного Карабаха в резолюциях нет.

Оккупационные войска должны быть выведены, вынужденные переселенцы и беженцы должны получить возможность вернуться в родные дома, а уже затем можно начать говорить о статусе Нагорного Карабаха, которому может быть предоставлена максимальная степень автономии и гарантирована безопасность. И тут свою роль должны будут сыграть те же сопредседатели МГ ОБСЕ, участие которых может обеспечить нахождение формулы, устраивающей обе стороны.

Однако до тех пор, пока Россия и прочие медиаторы будут продолжать игнорировать реалии, а армянские войска продолжат держать земли Азербайджана под оккупацией, ситуация в Карабахе будет угрожать куда более масштабной проблемой, чем локальной войной между двумя государствами.

Коли понимаете, что дело не ограничивается марионетками в Ханкенди (иначе оно и правда было бы ТОЛЬКО внутренним), так проявите решительность, господин Лавров и уймите свой форпост.

1news.az