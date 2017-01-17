Комментируя тему нагорно-карабахского урегулирования, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что «оно не является абстрактным и исключительно темой внутренних дел Азербайджана».
По поводу нагорно-карабахского конфликта существует целый набор решений, прежде всего решений, которые принимались в Совете Безопасности ООН в самый разгар конфликта и требовали прекращения огня», - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 2016 года, передает ТАСС.
Министр заключил, что с тех пор «сохраняет силу требование о том, чтобы освободить оккупированные территории, но ни в коем случае не силой и при определении окончательного статуса Нагорного Карабаха».
Все это закреплено в многочисленных решениях Минской группы, а также в заявлениях и документах, которые принимались и подписывались президентами Азербайджана и Армении, сказал он.
«Мирное урегулирование споров записано там со всей недвусмысленностью», - заявил Лавров.
Эскалация боевых действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года вызывает глубочайшую тревогу, сказал Лавров, отметив «решающую роль России в том, чтобы остановить это кровопролитие в тот момент».
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