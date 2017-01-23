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Политика

Министерство культуры и туризма АР об абсурдности намерений Армении привлечь к своей провокации международные организации 23.01.2017 12:35

В Мадриде 18-22 января прошла Всемирная туристическая выставка FITUR-2017, являющаяся ежегодным крупнейшим туристическим мероприятием.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство культуры и туризма АР, в рамках выставки Армения вновь прибегла к провокации.

«На стенде, посвященном Армении, были размещены фотографии и материалы о Карабахе. В связи с этой провокацией находящейся в Мадриде делегацией под руководством министра культуры и туризма Абульфаса Гараева и посольством АР в Испании был предпринят ряд важных шагов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что министерство направило письма протеста как организаторам выставки FITUR-2017, так и Всемирной туристской организации.

По данному вопросу министр Абульфас Гараев провел переговоры с генеральным секретарем Всемирной туристской организации Талебом Рифаи, в ходе которых указал, что подобные действия Армении противоречат международному праву и деятельности организации.

В свою очередь генсек указал, что понимает обеспокоенность азербайджанской стороны, отметив, что проведет по данному вопросу переговоры с соответствующими структурами.

Вслед за этим Всемирная туристская организация представила в Министерство культуры и туризма АР информацию о проведенных по этому вопросу переговорах на соответствующем уровне.

Кроме того, посол АР в Испании Анар Магеррамов провел встречи в МИД Испании и с организаторами выставки FITUR-2017, представил позицию Азербайджана, отметив важность предотвращения подобных провокаций Армении.

Испанская сторона со своей стороны указала, что признает территориальную целостность Азербайджана, однако в ряде случаев не имеет возможности влиять на происходящие в частном секторе события. Но, несмотря на это, в МИД Испании указали, что организаторам выставки будет представлена информация о чувствительности данного вопроса.

Проживающими в Испании соотечественниками была проведена акция протеста перед армянским стендом. Были продемонстрированы баннеры и таблички с надписями «Карабах принадлежит Азербайджану», «Конец оккупации», «Армения - агрессор», а участникам выставки представлена информация об армянской агрессии.

Министерство культуры и туризма выражает благодарность СМИ за продемонстрированную солидарность в информационно-идеологической борьбе против вражеской стороны.

«Провокации армянской стороны на подобных международных мероприятиях достойным образом предотвращаются, а места, где совершаются провокации, становятся международной платформой в плане предоставления международной общественности информации о захватнической политике вражеской стороны.

Надеемся, что Армения на фоне ответных шагов Азербайджана понимает абсурдность и неконструктивность своих намерений привлечь международные структуры к своей провокационной деятельности на территории третьей страны», - говорится в сообщении Министерства культуры и туризма АР. 

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Эльшан Рустамов, Г.Р.

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