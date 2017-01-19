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Политика

МИД работает по вопросу присутствия сепаратистов Карабаха на международной туристической выставке в Мадриде 19.01.2017 16:48

В Мадриде проходит Всемирная туристическая выставка FITUR-2017, которая является ежегодным крупнейшим туристическим мероприятием.

В рамках подготовки к выставке стало известно, что среди представленных на ней компаний есть также и представители сепаратистского режима Нагорного Карабаха – Агентство по развитию туризма в Карабахе.

Как сообщили в МИД Азербайджана, совместно с Министерством культуры и туризма Азербайджана и посольством Азербайджана в Испании проводится работа в связи с очередной армянской провокацией.

«На подобных крупных мероприятиях, учитывая регулярные провокационные действия со стороны армян, как правило, проводятся превентивные меры», - сказал 1news.az официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Однако зачастую происходит обман организаторов: выставочный стенд арендуется от имени Армении, а затем, уже после начала выставки, на арендованном пространстве выставляются информационные материалы о Нагорном Карабахе», - добавил он.

Ранее в пятницу в Министерстве культуры и туризма Азербайджана сообщили, что участвующий в выставке в Мадриде глава ведомства Абульфас Гараев сразу же выразил свою обеспокоенность по этому поводу Всемирной туристской организации. Помимо этого, Минтуризма направило письмо протеста организаторам выставки FITUR-2017.

Отметим, что в уставе Всемирной туристской организации есть пункт о недопущении на международные площадки представителей конфликтных зон.

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Азербайджан протестует против участия карабахских сепаратистов в туристической выставке в Мадриде

Елена Остапенко, Э.Т. 

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