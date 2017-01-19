В Мадриде проходит Всемирная туристическая выставка FITUR-2017, которая является ежегодным крупнейшим туристическим мероприятием.

В рамках подготовки к выставке стало известно, что среди представленных на ней компаний есть также и представители сепаратистского режима Нагорного Карабаха – Агентство по развитию туризма в Карабахе.

Как сообщили 1news.az в Министерстве культуры и туризма АР, в выставке в Мадриде участвует глава ведомства Абульфас Гараев, который выразил обеспокоенность фактом присутствия на выставке компании, предлагающей туристические маршруты на оккупированные территории Азербайджана.

«В рамках официальных встреч, которые министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев проводит в Мадриде, он сразу же выразил свою обеспокоенность по этому поводу Всемирной туристской организации», - сообщили в министерстве.

Помимо этого, Минтуризма направило письмо протеста организаторам выставки FITUR-2017. Сообщается, что посольство Азербайджана в Испании со своей стороны также направило письма протеста в соответствующие структуры.



Стоит отметить, что в уставе Всемирной туристской организации есть пункт о недопущении на международные площадки представителей спорных территорий.

Елена Остапенко, Э.Т.