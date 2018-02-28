Виктория Боня о Фатиме Абаскулиевой: «Когда тебе 22 года, ты не можешь просто оказаться с кем-то в сауне» - ФОТО – ВИДЕО

Российская теле- и радиоведущая, актриса и модель Виктория Боня высказалась об азербайджанской актрисе Фатиме Абаскулиевой, обвинившей народного артиста России режиссера Марка Розовского в изнасиловании.

Виктория Боня вышла на связь со студией программы Андрея Малахова «Прямой эфир» через Skype из Монако, и, комментируя ситуацию вокруг скандального заявления Ф.Абаскулиевой, заявила следующее: «Я не хочу никого обидеть, но когда тебе 22 года, ты не можешь просто оказаться с кем-то в сауне. Ты знаешь, на что идешь. Я считаю, что когда ты рассказываешь об этом спустя 12 лет, то пытаешься пропиариться».

Также В.Боня рассказала о том, что в свое время подверглась домогательствам со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна, знакомство Виктории с американским деятелем шоу-бизнеса состоялось в начале 2000-х.

«Я жила с ним в одном отеле. Помню, как в какой-то день он пригласил меня к себе в номер. Мы были с другом, решили к нему зайти. Он показывал свою фотографию с Николь Кидман на обложке газеты. Как только друг отошел в туалет, Харви быстро распахнул рубашку. Чтобы он от меня отстал, я сказала: «Вы знаете, я другой ориентации», - рассказала В.Боня в «Прямом эфире».

Виктория Боня

Фатима Абаскулиева

Харви Вайнштейн

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Ф.В, Г.Р.