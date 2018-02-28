Кто такая Фатима Абаскулиева, обвинившая режиссера Марка Розовского в изнасиловании – ФОТО – ВИДЕО

Проживающая долгое время в Москве азербайджанская актриса и певица Фатима Абаскулиева заявила на ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир», что 12 лет назад театральный режиссер, народный артист России Марк Розовский принудил ее вступить с ним в интимную связь.

«Я была юной наивной студенткой. На третьем курсе ГИТИСа я перевелась в мастерскую Марка Григорьевича Розовского - народного артиста, профессора. Была принята с распростертыми объятиями. Как-то раз он подошел ко мне и сказал, что хочет поговорить о моей карьере. Вне театра. Я приехала по указанному адресу и последовала за ним. Мы стали спускаться вниз, это было подвальное помещение. Он начал говорить, какая я замечательная и что должен меня почувствовать», – рассказала Ф.Абаскулиева в «Прямом эфире».

Затем, как утверждает Фатима, М.Розовский провел ее в комнату, где стояла большая кровать. Многие детали того дня исчезли из памяти девушки и после того, как студентка вступила в интимную связь с режиссером, она старалась забыть о произошедшем: «Он заказал чай и сказал, что это наш секрет. Что я должна молчать об этом и всегда быть готовой увидеться с ним, когда он захочет. Я не понимала, как такое возможно. Я относилась к нему как к своему учителю, который разглядел во мне талант. После этого я начала обвинять во всем себя и решила, что нужно об этом забыть».

В дальнейшем Ф.Абаскулиева старалась не искать встреч с Розовским, это продолжалось до тех пор, пока режиссер снова не вышел с ней на связь. «Я его боялась и не могла ему ничего сказать. Это была вторая и последняя встреча. Мне казалось, что я виновата, я думала, может быть, все дело в моем внешнем виде. Тогда я одевалась достаточно ярко…» – призналась актриса в «Прямом эфире».

«Противный, отвратительный, двуличный. Я оказалась жертвой своего педагога. Марк Розовский домогается своих студенток, говорит о сауне и групповых сексуальных контактах. И не только говорит, но и делает. Марк Григорьевич, пришло возмездие. Нельзя было так поступать со мной и мучить меня на протяжении шести лет и шантажировать. Вы склоняете своих студенток и актрис театра к сексуальному рабству. Я не уважаю метод ваших постановок и вас как человека», – обратилась к деятелю искусства Ф.Абаскулиева.

Сам Марк Розовский отрицает обвинения со стороны Фатимы Абаскулиевой и выражает сомнения в адекватности актрисы.

О том, кто такая модель, певица и актриса Фатима Абаскулиева, обвинившая Марка Розовского в изнасиловании, мы расскажем читателям 1news.az в этом материале.

Впервые на азербайджанском экране Ф.Абаскулиева появилась не в качестве певицы – ее первым экранным опытом были утренние танцевально-спортивные ролики, где девушка преподавала аэробику. Тогда ей было 14 лет, а в 15 лет она получила титул «Мисс Азербайджан -1999».

«Я выросла в музыкальной семье. Прабабушка играла на гитаре, бабушка - педагог сольфеджио и фортепиано, мама - скрипач, папа - журналист-писатель. Все это отразилось и на мне, с детства любила искусство во всех его проявлениях. Родители говорят, что когда я была совсем крошкой, то начала не ходить, а сразу же танцевать, подпевая; любила создавать новые костюмы и стили моим многочисленным куклам Барби, любила рисовать, наблюдала за различными конкурсами красоты и вокальными конкурсами. Спасибо родителям, они развивали меня в сфере искусства во всех направлениях с младенческих лет. Это были и всевозможные танцы, художественная гимнастика, фортепиано, гитара, вокал», - рассказывала Ф.Абаскулиева в своем интервью 1news.az в 2010 году.

Став «Мисс Азербайджан 2018», Ф.Абаскулиева решила запеть, и ее появление на эстраде было довольно ярким – начинающая певица работала с такими композиторами как Вагиф Герайзаде, Эльдар Мансуров, Джаваншир Гулиев и другими. Успела записать дуэт с солистом группы «Ялла» Фаррухом Закировым.

Однако ярко вспыхнув на небосклоне азербайджанского шоу-бизнеса, Фатима Абаскулиева неожиданно исчезает с экранов и страниц газет и журналов: «Это не было исчезновением. У меня был альбом, много песен, свой шоу-балет и бэнд, 7 клипов, множество наград. Я хотела двигаться и развиваться дальше, в то время не было возможности готовиться представлять Родину на серьезных конкурсах, и мной было принято решение. В 19 лет я улетела из Азербайджана в Москву поступать в РАТИ-ГИТИС. Я не пропала, мне нужно было получить серьезное высшее образование, о котором я мечтала с детства и, конечно, немного самостоятельности».

В 2007 году Ф.Абаскулиева окончила Российскую Академию Театрального Искусства – ГИТИС и затем поступила на режиссерский факультет актерского отделения профессора и художественного руководителя Московского драматического театра на Малой Бронной Сергея Анатольевича Голомазова.

Позже, уже в начале третьего курса, актриса перевелась на актерский факультет народного артиста России, профессора и художественного руководителя театра «У Никитских ворот» Марка Григорьевича Розовского, которого и обвинила в изнасиловании в программе Андрея Малахова «Прямой эфир».

Рассказывая в интервью 1news.az о работе в театре у Марка Розовского, Фатима Абаскулиева говорила следующее: «Театр «У Никитских ворот» имеет как драматические, музыкальные, гротесковые, классические, так и современные постановки. Вот спектакли, в которых я принимаю участие: «Женское» романс (Аve, Maria), «Над пропастью во ржи» (Грейс), «Собаки» (Красивая), «Саданапал» (Наложница), «Слепая красавица» (Крестьянка), «Сказание про царя Макса-Емальяна» (Персианка Гюрза), «Viva, Парфюм!» (Красная Шапочка, Нюрочка Бахметьева), «Носороги» (Официантка), «Как поссорились И.И. с И.Н.» (Гапка)».

После вчерашнего эфира на канале «Россия 1» Ф.Абаскулиева вновь на первых страницах ведущих российских и азербайджанских СМИ, рассказывающих о скандальном заявлении девушки, сделанном в эфире ток-шоу А.Малахова «Прямой эфир».

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Ф.В, Г.Р.