Азербайджанская актриса Фатима Абаскулиева обвинила известного режиссера в изнасиловании - ФОТО – ВИДЕО

Актриса и певица Фатима Абаскулиева до сих пор не может без слез вспоминать тот день, когда ее педагог, известный театральный режиссер, которого она любила и уважала, надругался над ней.

«Это все было очень быстро, страшно, отвратительно. Он оказался просто похотливым уродом. Он сравнял меня с землей, убил все детские мечты», – рассказывает Фатима, слова которой приводит телеканал «Россия 1».

В то время признаться в том, что ее изнасиловали, для нее означало опозорить себя и потерять работу, ведь она была не только его студенткой, но и актрисой театра. Кстати, там же работала и его жена. Сейчас Фатима уверена, ее молчание развязало ему руки, домогательства продолжались. Чтобы не превратиться в секс-игрушку для режиссера, девушка уволилась из театра. Лишь сейчас, спустя 12 лет, став взрослее и сильнее, она хочет наказать своего обидчика, назвав его имя в «Прямом эфире».

Фатима родилась в Азербайджане в творческой семье. Бабушка – педагог сольфеджио, мама – скрипачка, папа – писатель. В четырнадцать лет девочка появилась на экранах телевизоров с утренним курсом аэробики. В пятнадцать она выиграла конкурс красоты «Мисс Азербайджан». В семнадцать ворвалась на эстраду, став победителем Азербайджанской независимой музыкальной премии «Золотой микрофон» сразу в двух номинациях. На родине ее называли азербайджанской Лолитой. Фатима записала множество клипов, организовала шоу-балет и спела в дуэте с легендарным Фарухом Закировым. А в девятнадцать, бросив все, Абаскулиева улетела покорять Москву.

«Юная восточная девушка с жертвенным воспитанием» – так характеризует себя сама Фатима. Первый поцелуй в ее жизни был в 20 лет. На третьем курсе Российской академии театрального искусства она перевелась в мастерскую Марка Розовского. Как-то народный артист и профессор позвал Фатиму поговорить о ее дальнейшей карьере. Они встретились вне стен театра. Мэтр осыпал девушку комплиментами. И сказал, что «должен почувствовать ее». Вспоминать об этом Фатиме очень сложно, она вычеркнула из памяти многие фрагменты. «В комнате стояла большая кровать. Я не поняла, как начала слетать моя одежда. Не поняла, как очутилась голой и использованной…» – с трудом рассказывает Фатима в студии Андрея Малахова. 22-летняя девушка стала избегать любых контактом с режиссером. Через год Розовский позвонил ей вновь. Они встретились, и Марк Григорьевич сказал, что «хорошо бы привлечь кого-нибудь из однокурсниц...»

Психолог Елена Перелыгина считает, что для робкой девушки из восточной семьи Розовский был наподобие бога. Ведь мужчинам там поклоняются. Когда же он «вдруг начал производить с ней какие-то действия, которые не укладывались в голове, она выпала из реальности».

Актриса Гульнара Нежинская не понимает, зачем вообще все это нужно Фатиме, ведь Розовскому уже за восемьдесят. А Елена Ханга пытается узнать, как же после всего случившегося девушка продолжала репетировать и выходить на сцену театра Марка Григорьевича. Народная артистка РФ Надежда Крыгина удивляется, что Фатима ничего тогда не рассказала жене режиссера, так как постеснялась, зато теперь посвящает в это всю страну.

Почему Фатима «долгие годы жила в позиции жертвы?» Зачем ждала целых 12 лет? Могла ли она манипулировать пожилым Розовским? И обращалась ли в правоохранительные органы? Расследование «Прямого эфира» продолжается.

Подготовил Рустам Азимов

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